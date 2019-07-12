台南PM2.5濃度改善24％　環保局朝空品標準持續邁進

▲台南市的PM2.5平均值從2014年30.2μg/m3，改善至23.0μg/m3，改善幅度高達24%。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

環保署公布2018年各縣市手動測站PM2.5年平均值濃度，台南市的PM2.5平均值從2014年30.2μg/m3，改善至23.0μg/m3，改善幅度高達24％，台南市環保局指出，雖然距離空氣品質標準（15μg/m3）目標尚有一段距離，但是改善的決心是不會卻步的。

台南市環保局林淵淙局長表示，依據空污法規定，細懸浮微粒（PM2.5） 採用手動檢測結果判定是否符合空品標準，目前全國僅設有31站手動監測，直轄市挑選兩站、一般縣市則僅監測一站，台南市依地理位置選擇南北兩站，具代表台南市空氣品質實際狀況之台南測站（人口及汽機車密集）及新營測站（裸露地揚塵）進行監測，較部分縣市選定郊區之監測站，如高雄市美濃區、屏東縣恆春鎮，其檢測標的完全不同。

林淵淙進一步表示，空氣是流通的所以存在跨境問題，容易受季風及地形位置影響，除了自身所產生的污染之外，外縣市及台灣境外所排放的空氣污染物跨區域傳送至台南市，更增加了空氣污染管制上的難度，但台南市政府對於自身的污染仍積極透過跨局處合作，要求污染源的主管機關從源頭管理，搭配環保局管末的管制，嚴格要求管制本地空氣污染源。

台南市不只改善自身的污染，對於外縣市的影響，台南市也一手催生跨縣市合作平台，定期邀集雲嘉嘉南高屏等六縣市定期召開空氣品質改善與交流協調會議，而自去年空污法修法後，新增好鄰居條款，也將在今年首度啟動共同會商，討論整體空污管制策略及擬定各縣市必須負責的減量目標，目的就是為了攜手解決南部的空氣污染問題。

台南市為突破困境，每年都提出許多引領全國的管制方案，今年更精進許多管制作為，如二行程機車汰舊補助加碼及專戶汰換輔導，考量中低收入戶弱勢族群經濟負擔及照護偏遠地區民眾，故3年3階段補助再延長1年；亦修訂餐飲空污防制設施自治條例，將餐飲業納入台南市低碳自治條例，分階段公告管制；首創全國建置紙錢專爐專燒，消除外界對紙錢與垃圾混燒疑慮等。

台環保局說，南市在空氣品質管制上的努力除了從空氣品質監測結果可以清楚看見改善情形之外，環保署對於台南市的努力也同樣給予肯定，每年在全國執行績效考評中，屢屢獲得特優佳績，相信在教授局長林淵淙帶領下，秉持專業的本質學能，提出更多有效具體的改善作法，逐步解決台南市空氣污染問題。