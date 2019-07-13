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索馬利亞知名飯店遭恐攻！　自殺炸彈+槍手掃射造成7人死亡

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索馬利亞青年黨武裝分子橫行非洲。圖為他們在首都摩加廸休操練的情景。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利亞青年黨武裝分子橫行非洲。圖為他們在首都摩加廸休操練的情景。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

索馬利亞（Federal Republic of Somalia）維安官員12日指出，南部知名麥地那（Medina）飯店遭自殺炸彈客及槍手闖入，造成至少7人死亡，其中2名死者為知名電視台記者娜蕾葉（Hodan Naleyeh）和她老公。當地媒體指出，當時一群政治人物和當地氏族長老們正在飯店裡頭。

綜合外電報導，東南部沿海城市奇斯馬約（Kismayo）當地時間12日，一名自殺炸彈客駕駛一輛滿載爆裂物的車，衝撞進麥地那飯店引爆，數名槍手隨即進入飯店掃射。

▲▼索馬利亞知名飯店遭恐攻！　自殺炸彈+槍手掃射造成7人死亡。（圖／翻攝自Google）

▲事件發生在索馬利亞南部臨海城市奇斯馬約（Kismayo）。（圖／翻攝自Google）

維安官員杜夫（Abdi Dhuhul）證實事件造成7人死亡，他告訴《法新社》（AFP），死者中有一名地方前行政部長與一名議員。根據當地媒體報導，索馬利亞記者協會指出，知名加裔索馬利亞記者娜蕾葉和丈夫法瑞德（Farid）也在攻擊事件中身亡；娜蕾葉和另一名記者之死，是索馬利亞境內今年第一起記者遭殺害案例。

攻擊事件傳出後不久，伊斯蘭極端組織索馬利亞青年黨（Al Shabab）宣稱犯下該案。2012年，索馬利亞青年黨被逐出奇斯馬約後，該城的和平已經延續一段時間，穩定性也比其他位於索馬利亞南部的城市高出許多。

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關鍵字：索馬利亞,自殺炸彈客,槍擊,記者,索馬利亞青年黨

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