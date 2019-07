戴隱形眼鏡淋浴…寄生蟲穿過切口入侵眼睛　英國足球員右眼發白失明

▲尼克漢佛瑞斯因為戴隱形眼鏡洗澡而感染「棘阿米巴角膜炎」。(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

英國一名29歲記者兼業餘足球員尼克漢佛瑞斯(Nick Humphreys)因為平時都戴著隱形眼鏡洗澡,結果感染了「棘阿米巴角膜炎」(Acanthamoeba keratitis),右眼遭寄生蟲入侵,如今幾乎失明。

綜合外媒報導,2018年1月,漢佛瑞斯注意到右眼有刺痛感,且有一條凹痕,於是就醫請驗光師檢查。沒想到,檢查結果竟是寄生蟲入侵,感染「棘阿米巴角膜炎」。此症狀是一種水中小生物透過切口進入眼睛,經常因為隱形眼鏡而引起。

更慘的是,同年3月,漢佛瑞斯在開車中途突然視力模糊、一陣疼痛,接著出現失明狀況,此後視力再也沒有恢復,「感染至今的18個月,我再也無法過上正常生活,生不如死」。過去漢佛瑞斯2天上一次健身房、一個禮拜踢三次足球,都已經無法做到。

Our fantastic Fight for Sight supporter, Nick Humphreys, is raising awareness of the need for correct contact lens care and clearer information on contact lens packaging, after losing his sight in one eye to Acanthamoeba keratitis: https://t.co/ooUYXWlyYF #ContactLenses #AK