影／來我家吧！　天府夏令營開營　台生住「結對家庭」體驗生活

記者曾俊豪、韋依蘋／四川報導

第十屆台灣學生天府夏令營—樂山峨眉武術分營12日舉行開營儀式，來自台北市、新竹及花蓮48名台灣師生出席活動，與峨眉第二中學師生交流。台北市瑠公中學校長漫安琦表示，主辦方採用「結對」的方式，讓學生到當地家庭住兩晚，「這是一種新的刺激，期待帶給學生心的思考，反思自己有無不足或是可發揮的優勢。」

台北市瑠公中學建校已滿40年，今年才開展與大陸的各類交流，五月份時，57名師生前往上海，是該校第一次與大陸學校「近距離接觸」。這次的「天府夏令營」是第二次，卻也是最特別的一次，因為採用「結對家庭」的交流方式。

漫安琦在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，「對台灣孩子來講，平時較少接觸到台灣以外家庭的生活觀念與習慣，這種結對方式是新的刺激，可以看別人的優點，兩邊有何可交流之處，或許有些東西他們可以深入思考，有沒有不足或是可發揮的優勢。」

▲台北市瑠公中學校長漫安琦。（圖／記者韋依蘋攝）

首度到大陸的瑠公中學二年級學生林彩禎則表示，8天的行程中，最期待去看熊貓，來之前對四川印象是「到處都吃的，味道不太好，空氣很差，來了發現空氣滿好的，食物也很好吃，沒有難以下嚥的東西。」

除了對四川的改觀，為了「結對家庭」的交流方式，林彩禎也做了功課。她提到，由於沒住過陌生人家庭，自己已事先準備好禮物，聊天上，會從建築、食物說起，「這方面差別比較大，跟成都不太一樣，建築沒有特別高，飲食味道也不同，成都辛辣，這邊平和，也有差。」

「第十屆台灣學生天府夏令營」以「文化巴蜀・美麗天府」尋蹤體驗之旅為主題，與會的200多名台灣師生11日先在成都出席開營儀式，之後分批前往四川內江市、樂山市、雅安市開展系列夏令營分營活動，活動將持續至7月16日。

▲第十屆台灣學生天府夏令營—樂山峨眉武術分營開營儀式。（圖／記者韋依蘋攝）