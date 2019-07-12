戒奶嘴半年！人妻祭一招3天見效　2歲兒「嘴嘴有蟲蟲」…網笑炸：妳壞死了

▲原PO一招幫兒子戒奶嘴。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「孩子baby時期，吃奶嘴比較好帶，但我們也讓孩子太過依賴了」，一位人妻表示，她的兒子在2歲開始戒奶嘴，在軟硬兼施的情況下，小孩戒奶嘴戒了半年、卻還是掛在嘴上，最後她祭出一招，3天就讓兒子成功說出「不要！」看到照片後，其他人紛紛笑噴，「你壞死了，哈哈」、「這招學起來！太好笑了。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》表示，為了讓兒子戒掉吸奶嘴，各種撇步她都試過了，像是塗辣椒等等，「很苦的中藥粉也有、髒髒丟掉什麼的詞也試了，一樣無效呀！」原PO透露，就算兒子把奶嘴咬破洞還是照吃，而且她也曾直接不給奶嘴，「試過無效呀！又吵又鬧，就是要吃。」

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▲許多爸媽會讓寶寶吸奶嘴。（示意圖／pixabay）

原PO貼出一張照片，只見她拿著一個粉色奶嘴，並找來一隻鍬形蟲玩具模型，塞進上面的洞。接著她透露兒子戒奶嘴情形：

第1天

兒子：嘴嘴嘴嘴嘴嘴！

原PO：嘴嘴有蟲蟲呀！

結果→半夜一直起床吵著要吃

第2天

兒子：媽媽，把嘴嘴蟲蟲放進去（拿走）

原PO：蟲蟲跑出來了，媽媽怕怕！

結果→半夜起床次數少了

第3天

原PO：弟弟要吃嘴嘴嗎？（遞）

兒子：不要！嘴嘴有蟲蟲！

結果→然後，就這樣戒掉了

▲原PO在奶嘴上塞鍬型蟲玩具。（圖／翻攝自爆怨公社）

成果讓原PO笑呼，「感謝這可愛的小東西，犧牲媽媽2天的睡眠，兒子終於不想……喔不，是不敢再吃奶嘴了」，也忍不住標註「#求兒子心理陰影面積。」原PO也在留言處透露，鍬型蟲玩具其實是大兒子扭蛋扭到的，雖然用蟲蟲怕會讓兒子有陰影，「但牙齒歪了，不得不戒。」

看到貼文後，不少人紛紛笑噴，「這位媽媽太狂了！我剛看以為是真的蟲」、「鍬形蟲表示無奈」、「這蟲也太逼真了」、「還好他不是跟你說嘴嘴是蟲蟲」、「蟑螂效果更好」、「好好笑……我也有一隻的說」、「你壞死了，哈哈！」

還有許多爸媽也分享自己幫小孩戒奶嘴的方法，「當初是將奶嘴抹上口紅，跟女兒說奶嘴流血了，女兒馬上戒掉奶嘴」、「我是在奶嘴的洞洞裡放一根頭髮，說是蟲蟲，真的就戒掉了」、「我全部藏起來說不見，1天戒」、「我媽當初是在我面前拿剪刀直接把奶嘴剪一個粉碎，然後告訴我沒有了。」

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