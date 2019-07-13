快訊／美對台軍售大陸要制裁　美國前副國務卿阿米塔吉：通常雷聲大雨點小

▲總統蔡英文在紐約過境第二天，早上與前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）進行早餐會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文過境美國紐約第二日行程，一早就與美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）早餐會。對於北京針對美國對台軍售案，宣布對美國企業制裁一事，阿米塔吉在餐會後受訪時表示，來看看北京會怎麼做，「通常是雷聲大，雨點小」。

在蔡英文出訪友邦過境美國紐約期間，中國大陸外交部以發言人耿爽的名義宣布，將會對於美國對台軍售案，針對美國企業實施制裁的動作。

對此，美國前副國務卿阿米塔吉早上在跟蔡英文早餐會之後，面對隨行記者的訪問時表示，他有注意到北京對於美國對台軍售的聲明，一開始是比較溫和的，但是依照他個人過去在政府單位處理類似的狀況了解，這次聲明較為溫和，但也會趨於強硬。

阿米塔吉接著說，「讓我們來看看他們會怎麼做」，北京要制裁美國企業的議題已經討論很多次，他在美國政府在職時，就曾經有美國國防工業廠商要賣武器給台灣，當時也有類似威脅的發言。

阿米塔吉表示，這些如果成真了，那就永遠不會再讓這個美國廠商，繼續在中國大陸做生意，始終是說了之後，卻沒有在做，「通常是雷聲大，雨點小」。

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