快訊／蔡英文出席紐約台美企業高峰會：要對印太地區有貢獻

▲總統蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文在美東時間12日於美國紐約跟前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）進行早餐會，接著她在出席台美企業峰會前表示，這次過境參加高峰會議，代表她對美國、台美的經貿關係很重視，希望持續深化，同時對印太地區能做出更多的貢獻。

蔡英文在美國紐約第二天上午的行程，一早就與前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）進行早餐會；隨後重頭戲則是出席台美企業高峰會。

有關此高峰會，是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。

▼總統蔡英文出席台美企業高峰會議。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文在抵達會場時先向媒體表示，今天舉行美台的企業高峰會議，很高興在這次過境的時候，有機會受邀參加，主要是針對這幾年來跟美國的經貿往來持續加溫，而且雙邊的貿易金額越來越高。

蔡英文表示，這代表雙方的經貿關係越來越密切，但是近來國際經濟環境的變動中，各自的產業與企業都必須面臨挑戰，在挑戰之中同時也會有很多潛在的機會。她認為，在今天的會議，就要來討論一下各自面臨的挑戰與機會在哪，更重要是尋求雙方合作。

接著站在一旁的史賓林特則簡短表示，今天早上的高峰會議，在台灣跟美國之間的商業上做討論，這很罕見但很重要，特別是在台美之間。

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▼總統蔡英文在紐約過境第二天，早上與前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）進行早餐會。（圖／記者陶本和攝）