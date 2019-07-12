敘利亞醫院遭空襲擊中　俄羅斯堅稱：驅逐恐怖份子

▲示意圖。圖為2019/06/30，以色列空襲敘利亞，非當事地點。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

敘利亞西北部傳出一日有4所醫療機構遭到空襲擊中，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天予以嚴厲譴責。由於敘利亞軍方的空襲行動都是俄羅斯在背後支持，但是俄羅斯方面堅稱，是在驅逐恐怖份子。

法新社報導，敘利亞醫生團體「醫療與救濟組織聯盟」（Union of Medical Care and Relief Organizations）指出，敘利亞西北部10日共有一處救護車中心、一間診所和2家醫院遭到轟炸，其中包括位在馬瑞特努曼（Maaret al-Numan）的區域最大醫院之一。

古特瑞斯透過發言人發布聲明表示，「平民和民間設施都必須受到保護，包括醫療機構」聯合國早已將馬瑞特努曼醫院的座標位置提供給交戰各方。

古特瑞斯並表示，「衝突各方必須遵守國際人道法的規範」攻擊的始作俑者必須受到懲處。

敘利亞軍方在俄羅斯支持下，4月底開始加強轟炸聖戰士組織沙姆解放組織（HTS）控制的伊德利布省（Idlib）。但是俄羅斯堅決否認針對醫院做出空襲活動，也堅稱軍事行動是驅逐恐怖份子

聯合國曾警告，若為驅逐叛軍而發動全力進攻，可能會在有300萬居民的伊德利布省造成慘重傷亡。