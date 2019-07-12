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大陸自主研發破冰船「雪龍2」交付使用　將執行第36次南極考察任務

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▲首艘陸製破冰船「雪龍二號」搭載世界第一的「雙向破冰技術」。▼（圖／澎湃新聞）

▲首艘陸製破冰船「雪龍二號」搭載世界第一的「雙向破冰技術」。（圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報導，昨天（11日），大陸第一艘自主建造的極地科學考察破冰船雪龍2號在上海交付，這象徵大陸在極地考察能力上又取得了新的突破。

雪龍2號交付後，將正式加入大陸極地考察序列，開展船載科考設備調試等工作，計劃在今年下半年和雪龍號極地考察破冰船共同執行大陸第36次南極考察任務。雪龍2號作為大陸第四艘極地科考船，也是大陸第一艘自主建造的極地科學考察破冰船，它能破多厚的冰？除了破冰還能做什麼呢？

雪龍2號是大陸在向陽紅10號、極地號和雪龍號之後，第四艘極地科考船，也是大陸第一艘自主建造的極地科學考察破冰船。它船長122.5公尺，寬22.32公尺，設計吃水7.85公尺，設計排水量13996噸，航速12—15節，續航力2萬海里，自持力60天，能以2—3節的航速在冰厚1.5米外加雪厚0.2米的條件下連續破冰航行。

體型算不上最大，但力量卻不小。自然資源部所屬中國極地研究中心何劍鋒介紹，更強的破冰能力可以拓展雪龍2號的作業時間。何劍鋒表示，其實在極地一個顯著的特征就是海冰，像在北極，最大的海冰範圍將近有1400萬平方公里，南極的話更大，破冰船就成為關鍵的手段，像雪龍船現在最主要還是集中在夏天，因為它的破冰能力非常有限，新船破冰能力就會有大的提升，除了夏天，春、秋都可以開展相關工作，這對了解整個海洋的季節變化非常關鍵。

不僅力量大，雪龍2號還能更靈活。它採用船艏船艉雙向破冰船型設計，具備全回轉電力推進功能和衝撞破冰能力，可實現極區原地360°自由轉動，並突破極區20米當年冰冰脊。

中船集團七〇八所研究員、雪龍2號總設計師吳剛介紹，在尾部裝了兩個能夠全回轉，就是360度能轉的推進器。它可以產生強大的推力，同時，它也能轉180度，讓船尾變成船頭。這樣在被困住的時候船尾可以進行一定的破冰功能。

雪龍2號船長趙炎平說，這樣操作起來機動性更強，能更得心應手，它是前面兩個側推，後面是兩個360°回轉的吊艙，通過吊艙和側推這條船可以實現原地掉頭，還可以動力定位，就是給做大洋科考的時候提供更精確的船位。

據介紹，雪龍2號具備全球航行能力，能滿足無限航區要求，並裝備有海洋調查和觀測設備，能在極地冰區海洋開展物理海洋、海洋化學、生物多樣性調查等科學考察，進而成為大陸開展極地海洋環境調查和科學研究的重要基礎平台，何劍鋒表示，這也就拓展了可開展的科學考察的範圍，越是環境越惡劣的過程，我們了解其變化過程就越缺乏，這種缺乏會導致對它的認識產生偏差，比如在氣候變化預測的模型裡，緯度越高各個模型出來的偏差就越大，在熱帶或者亞熱帶這些數據非常多的區域，各個模型結果出來就非常接近。所以在這個方面雪龍2號能起到非常大的作用。而這塊國際上目前依托於船機能做工作的非常少。▲▼雪龍二號自2016年12月20日開始建造，預計2019年將投入極地考察。（圖／中新社）

▲雪龍二號自2016年12月20日開始建造，預計2019年將投入極地考察。（圖／中新社）

這些都讓雪龍2號可以承擔極地冰區海洋、大氣、海冰綜合調查，具有寬敞的後部調查作業平台，具有針對極區海洋環境的封閉調查作業車間和月池。

趙炎平介紹，月池等設計將能夠讓雪龍2號在科學考察中具備更好的抗干擾能力，它從中間挖了一個很大的孔，設備可以一直從這個孔往下放到水底，底蓋打開以後設備就能從中間放下去了，所以兩邊有浮冰對這就沒有影響了，以前在南極、北極科考的時候，到了浮冰特別密集的地方就無法下放設備了，浮冰對科考設備的安全有一定的隱患。所以，有些區域是考察不到的，這條船就不一樣了。

交付後，雪龍2號計劃在今年下半年和雪龍號極地考察破冰船共同執行大陸第36次南極考察任務。趙炎平表示，交付後，緊接著會進行科考試航，主要目的是驗證這條船的科考設備安裝以後性能怎麼樣，設備是不是能正常運作。科考試航結束後，緊接著會執行中國第36次南極考察。

明年，雪龍2號還計劃將和德國、俄羅斯的世界著名上一代極地科學考察船一起支持北極大型國際計劃——國際漂流浮冰站計劃。

雪龍2號是全球第一艘採用雙向破冰技術的極地科考破冰船，由芬蘭阿克爾北極技術公司和中國船舶工業集團第708研究所聯合設計，結構破冰強度為PC3級。

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