快訊／美對台軍售「違反國際準則」　耿爽：將制裁出口武器的美企

大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人耿爽12日表示，由於美方項台出售武器違反國際準則，中方將對出口武器到台灣的美企進行制裁。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）



耿爽指出，美國日前宣布了價值約22.2億美元的售台武器計劃，這種舉動嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也違背了一個中國原則及「中美三個聯合公報」的規定，損害中國主權和國家安全。耿爽說，為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業進行制裁。

▼美國批准的對台軍售案中，包含了M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）

