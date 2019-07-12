無視排除F-35研發警告！　首批S-400防空系統運抵土耳其

▲俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其國防部表示，向俄羅斯採購的第一批S-400防空飛彈系統，已經運抵安卡拉的穆斯特空軍基地（Murted Air Base），儘管美國已經多次警告會因此排除土耳其參與F-35的研發計畫，但是土耳其仍舊無視警告跨越美國紅線。

根據《路透社》報導，土耳其購買的俄羅斯防空系統，與北約的防空系統並不相容，這使得與盟友間的互信陷入困境，首批S-400抵達土耳其後，引發土耳其里拉從5.683兌1美元的匯率下跌至5.712。

不過土耳其強調，不會將S-400與北約的系統進行整合，因此不會對北約構成威脅。安卡拉也提議與華府共組聯合技術研究小組，進行調查研究，但美方未回應。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）則引述土耳其國防部推文報導，「S-400防空飛彈系統首批設備已於2019年7月12日開始抵達安卡拉的穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base）。相關系統是為滿足土耳其防空和飛彈防禦需求。」

▲美國將把土耳其逐出F-35研發計畫。（圖／翻攝自美國空軍官網）



土耳其政府原本有意向華府採購愛國者防空飛彈系統，努力許久後無法如願，因而2017年4月與俄羅斯簽署S-400系統採購合約。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上個月在G20與美國總統川普會晤後表示，美國並未計畫對土耳其購買S-400實施制裁。但川普的聲明則表示，土耳其並未獲得公平的對待，但是並不排除制裁。

華盛頓方面表示，制裁的計畫將是把土耳其逐出F-35的研發計畫，並停止土耳其飛官前往美國受訓，另外也不排除經濟制裁的可能性。