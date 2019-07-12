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韓粉恐嚇「砸爛妳家」狂打電話！18歲女學生哭腫眼　出門戴口罩

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記者柯沛辰／綜合報導

高雄香蕉煎餅店6日大戰韓粉，後續效應持續延燒。當時到店消費的18歲蔡姓女學生遭女韓粉飆罵，事後不僅臉書被灌爆，還被恐嚇「砸爛妳家」，讓她壓力大到一度失眠，在親友支持下提告。如今她現身接受媒體專訪，想起遭攻擊種種，仍不禁潸然淚下，雙眼哭得又紅又腫。

楊姓女韓粉6日響應市長韓國瑜號召的「高雄觀光日」，到鹽埕區香蕉煎餅店「廣德家」消費。不料店家反串推出「發大財特價」，賣韓粉一份1000元煎餅，還引導領取罷免同意書，讓女韓粉氣得丟下一句「那我不買了」匆匆離開。

▲▼「罷免書換1元煎餅」大戰韓粉！廣德家被告違反《選罷法》。（圖／東森新聞）

▲楊姓女韓粉和女學生在店內互嗆，後續效應持續延燒。（圖／東森新聞）

事後，楊姓女韓粉愈想愈不甘心，在媒體引導下回到店內，沒想到一聽蔡姓女學生受訪內容，先是忍不住插嘴打斷，演變成雙方針鋒相對。最終女韓粉情緒失控，對著蔡姓女同學飆罵「韓國瑜哪裡不好」、「你們小孩懂什麼」、「去死吧！」讓現場一陣尷尬。

事件登上媒體版面後，蔡姓同學臉書遭韓粉、酸民灌爆，還有人留言攻擊「感覺生過小孩的高中生，那個身材都30多了」、「沒錯，這女生是1450，太明顯了」、「內心真的是Ｏ貨一個，可憐」、「冒充學生騙清純，應召的？」、「去買餅還化妝。現在的大學生都懂得勾引男人，想紅想瘋了」。

▲▼韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊：你們與惡，沒距離。（圖／翻攝臉書）

▲女學生臉書遭韓粉灌爆抹黑，被迫PO身分證澄清自己真的18歲。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

蔡姓女學生起初不以為意，但這些網路攻擊漸漸轉移到現實生活，不僅有韓粉揚言肉搜要把她抓出來、上門砸爛住家，還有人一直打電話騷擾，連她身邊親友都不放過，讓她飽受龐大壓力，幾度失眠落淚，現在出門都得戴上口罩，就怕被人認出來。

據了解，蔡同學剛從高職進修部畢業，目前在健身中心擔任培訓教練。有媒體找到本人採訪，問及是不是擔心波及家人，蔡同學先是點了點頭，下一秒在鏡頭前痛哭失聲。男友心疼地說，看她這幾天這樣哭，也沒睡好，眼睛都腫了來上班。

蔡姓女同學表示，她一度很後悔去買煎餅，事後在同事、男友的鼓勵下才敢面對。她說，近期有收到很多網友的加油打氣，會選擇提告是希望提醒這些人對自己的言行負責，不要再去傷害下一個人，目前已經截圖，近日會採取法律行動保護自己。

▲▼韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊：你們與惡，沒距離。（圖／翻攝臉書）

▲▼確定告韓粉了！18歲女被嗆「應召的」失眠…粉絲血淚信讓她轉念。（圖／翻攝當事人臉書）

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關鍵字：韓粉,霸凌,恐嚇,香蕉煎餅,高雄觀光日,韓國瑜

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