郭台銘脫黨參選？八成網友一面倒支持　力拱「快跟柯文哲合作」

▲郭台銘。（資料照／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調進入倒數第三天，據媒體民調指出高雄市長韓國瑜的支持度勝過郭台銘，外界推測郭台銘可能會脫黨參選。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」12日在臉書舉辦票選活動，僅短短3個小時，就有79％的網友認為郭台銘會脫黨參選，甚至力拱和台北市長柯文哲合作。

郭台銘近日積極上節目宣傳催票，11日晚間在政論節目上像韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔」，希望韓這一、兩天好好思考，留在高雄，「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。」

對於初選民調，郭台銘12日在廣播節目質疑民進黨在操作「有瑜點魚、無魚吃菜」，讓他的選情告急，外界也猜測郭董是否會脫黨參選。

老天鵝娛樂在臉書舉辦票選活動，問問「國民黨初選若郭董未出線，你認為他會脫黨參選嗎？為什麼？」截至出稿前，投票活動舉辦三個多小時，共有1.1萬網友加入投票行列，且有高達79％將近八成的網友認為郭台銘會脫黨參選，21％的網友認為不會。

底下有網友留言表示，「永遠支持果凍」、「無期限支持郭董脫黨參選 跟韓總來場巔峰對決」、「果凍加油絕對支持你退黨參選，還幫你簽連署」；也有網友分析，「廣告都花錢播到年底了有什麼不繼續選的理由」、「郭董還在等什麼，趕快跟柯p合作啊」。

▲老天鵝舉辦票選活動，進八成網友覺得郭台銘會脫黨參選。（圖／翻攝老天鵝娛樂粉專）

