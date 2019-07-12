韓國瑜挽甄珍走紅毯　「甄愛高雄群星會」揭開序幕

記者洪靖宜、林敬旻、宋良義／高雄報導

資深影后甄珍的「甄愛高雄群星會」系列活動，12日起在高雄登場，下午5點30分在高雄市立圖書館總館舉辦的星光大道，由甄珍和高雄市長韓國瑜壓軸登場，兩人緩緩走進紅地毯，引起現場不少粉絲尖叫，韓國瑜提到感謝甄珍選擇來高雄舉辦經典回顧展，是高雄非常大的光榮，他也化身放映師，踩著腳踏車，為「甄愛高雄群星會」系列活動揭開序幕。

▲甄珍高雄影展群星會，與高雄市長韓國瑜走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

▲甄珍高雄影展群星會，與高雄市長韓國瑜走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

「甄愛高雄群星會」開幕典禮星光大道，壓軸就是由甄珍和高雄市長韓國瑜登場，兩人走入紅地毯時，不只閃光燈閃不停，粉絲也不停為他們尖叫，韓國瑜有別於第一次宣傳記者會時，這次走起紅毯感覺較為順暢，讓他笑說是「一回生二回熟」。

「亞洲影后」甄珍受訪時提到，「我覺得高雄的人民是非常熱情，非常純樸，高雄的食物又好吃，風景又美，是一個得天獨厚的一個好地方，那高雄又講究這個愛情文化的事業，所以我希望在不久的將來，今天來了這麼多國內、國外的大導演，希望將來在高雄能夠成為亞洲的好萊塢」。

▲高雄市長韓國瑜騎腳踏車啟動儀式。（圖／記者林敬旻攝）

至於主持人提到，這麼多部愛情經典電影，韓國瑜會把自己投射在哪個男主角身上，像是秦漢、秦祥林、鄧光榮、謝賢等人？韓國瑜說「都是啊，少男少女的時候，這些都是我們很崇拜的對象，這次影展就要好好來回顧」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

而韓國瑜提到，當時得知甄珍要把高雄作為電影回顧據點時，「我們都好感動，今天海內外大概六個大導演以及巨星都在現場，1960年代到2000年，甄珍應該是華語最著名的影后，那也是大家共同的回憶，甄珍的電影開啟了台灣文藝片的黃金時代，當時看到甄珍主演的四個字就是票房保證，在那個年代，台灣的電影藝術風靡整個東南亞，甄珍就是其中的佼佼者。事實上，在回顧過去我們甄珍主演的電影，真實反應社會的變化。現在讓我們來透過電影仔細回顧，我想很多電影的場景不復存在，感謝甄珍自己本人兩年左右的奔走，把他所有的影片獲得授權，轉成數位化，然後又選擇在我們來高雄來播放，我想這是我們高雄非常大的光榮」。