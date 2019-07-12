影／站都站不穩！3男扶89歲婦上車　司機竟是100歲丈夫…網笑：褲子才是亮點

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美國佛羅里達州一名員警在巡邏時，看見3名男子在一輛車旁圍著一對滿頭白髮的夫妻，好奇的他停下車準備上前詢問，沒想到他卻看見了此生最美的畫面。原來當時他們正在幫忙一名高齡89歲的婦人，還有她已經高齡100歲的丈夫上車，3名男子分別拿著助行器、扶著婦人的手臂，一邊告訴她慢慢來，這樣溫馨的畫面也讓員警忍不住錄下來放到網路上，結果近吸引近600萬次點閱，網友都大讚他們太有愛心了。

▲男子扶著站不穩的89歲老婦上車。（圖／翻攝自Facebook／Kanesha Carnegie）



事情發生在今年2月，佛州一名員警卡內基（Kanesha Carnegie）一如往常在路邊巡邏時，經過一間加油站時，看到有3名男子在一輛車旁圍著一對年紀看起來非常大的夫妻，她好奇地下車察看，沒想到原來這3名男子正在幫忙一名89歲的老婦人上車。從影片中可以看到，婦人的腳步非常緩慢，對於把腳跨上汽車前座感到非常吃力，甚至差點跌倒，其中兩名男子試圖把她抱上前座，並幫她把姿勢調整好。

▲直接把老婦抱上前座。（圖／翻攝自Facebook／Kanesha Carnegie）



另外一名男子則幫忙這位婦人的丈夫拿著助行器，當婦人順利上車後，她的丈夫開心地對3名男子說，「真是太謝謝你們了！我也已經100歲了！」接著健步如飛地推著助行器走到駕駛座。後來3名男子接受訪問時說，他們當時正在加油站的商店裡面買汽水，不過從窗戶看到這對夫妻需要幫助後，立刻前去伸出援手，「就像是幫助自己奶奶一樣。」

▲男子嘻哈垮褲成意外亮點。（圖／翻攝自Facebook／Kanesha Carnegie）



卡內基把這段影片放到臉書上後，立刻引發關注，點閱數更直逼600萬。網友紛紛大讚這3名男子的行為，不過也有網友表示，「如果老夫妻需要幫忙才能上車，那他們能開車嗎？」、「100歲就別開車了吧」。也有不少網友歪樓說，「誰來幫這3人把褲子拉高」、「他們最好的獎品就是新的高腰褲」。