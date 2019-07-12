臉書想變銀行就要接受監管　川普開嗆虛擬貨幣：它們憑空而來

▲臉書宣布將在2020年推出虛擬貨幣Libra。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普11日在推特上批評，包含比特幣（Bitcoin）、臉書（Facebook）欲發行的數位貨幣Libra等在內的加密貨幣，要求這些有意「成為銀行」的企業，必須先照規矩取得許可，並接受美國與全球的監管。川普表示，「我不愛比特幣還有其他加密貨幣，它們根本不算真正的貨幣，它們價值高度波動，甚至是憑空而來的。」

美國聯準會主席（Fed）鮑爾日前指出，臉書在解決隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定等方面的隱憂前，不能推動加密貨幣「Libra」計畫。不過鮑爾也認為，現階段對於加密貨幣的監管還略顯模糊，目前相關監管法規並不完全適合加密貨幣，必須要進行更進一步的觀察，「聯準會已成立工作小組來追蹤臉書這項計畫，目前正與其他國家的中央銀行進行協調，預計美國金融穩定性監管委員會（FSOC）也會加入評估行列。」

川普11日在推特上表示，如果臉書還有其他公司想成為一家銀行，他們就必須遵守相關規定，並向其他國內與國際銀行一樣，接受所有監管的規定。他最後還強調，「美國已經有一種真正的貨幣，它比過去任何時候都還要強大、可靠，它是現在全球最具影響力的貨幣，也永遠會是，它就是美金。」