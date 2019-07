臉書想變銀行就要接受監管　川普開嗆虛擬貨幣：它們憑空而來

▲臉書宣布將在2020年推出虛擬貨幣Libra。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

美國總統川普11日在推特上批評,包含比特幣(Bitcoin)、臉書(Facebook)欲發行的數位貨幣Libra等在內的加密貨幣,要求這些有意「成為銀行」的企業,必須先照規矩取得許可,並接受美國與全球的監管。川普表示,「我不愛比特幣還有其他加密貨幣,它們根本不算真正的貨幣,它們價值高度波動,甚至是憑空而來的。」

美國聯準會主席(Fed)鮑爾日前指出,臉書在解決隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定等方面的隱憂前,不能推動加密貨幣「Libra」計畫。不過鮑爾也認為,現階段對於加密貨幣的監管還略顯模糊,目前相關監管法規並不完全適合加密貨幣,必須要進行更進一步的觀察,「聯準會已成立工作小組來追蹤臉書這項計畫,目前正與其他國家的中央銀行進行協調,預計美國金融穩定性監管委員會(FSOC)也會加入評估行列。」

川普11日在推特上表示,如果臉書還有其他公司想成為一家銀行,他們就必須遵守相關規定,並向其他國內與國際銀行一樣,接受所有監管的規定。他最後還強調,「美國已經有一種真正的貨幣,它比過去任何時候都還要強大、可靠,它是現在全球最具影響力的貨幣,也永遠會是,它就是美金。」

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....