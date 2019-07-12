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平口連身褲太露！非裔女醫師被要求「裹毯子」才能登機　網怒控歧視

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國際中心／綜合報導

美國德州一名女子日前在牙買加京斯敦的機場穿著一件連身短褲，正準備和兒子一起登上飛往邁阿密的美國航空（American Airlines）班機，卻被一名女性空服員以穿著過度清涼為由，要求她「下來談談」。空服員表示，除非她把露出來的部位遮起來，否則不能上飛機，讓她覺得自己受到冒犯。

拉蒂莎（Latisha Rowe）6月30日帶著兒子一同搭機，沒想到突然被女空服員要求下機，反覆詢問她是否有攜帶外套。當拉蒂莎反問原因時，空服員直言，「妳不能穿那樣上飛機。」但她當時穿的只是一件無肩帶連身短褲，露出肩膀、手臂和腿，顯然並沒有過度裸露之虞。

空服員的要求令拉蒂莎感覺遭到侮辱，「那對我來說就像一記耳光，因為我覺得自己的穿著是得體的。但我在自己的兒子面前被間接地告知——你知道，那感覺就像是在說『妳看起來像個蕩婦，所以讓我們來解決這個問題。』」為了順利登上飛機，她最後還是裹上一條毯子。

拉蒂莎事後在推特上分享當天的穿搭照並寫下，「這是美國航空要我下飛機談談時我穿著的衣服，我被要求把自己『包起來』。當我為自己的服裝辯護，我便遭受威脅。除非我裹著毯子走過走廊，否則就不能再回到飛機上。我的短褲遮住『所有東西』，但顯然這太令人分心，以至於我無法登機。」

身為一名非裔美國人，拉蒂莎表示，黑人婦女面臨雙重標準，「我們因為身為黑人而被警方拘留。做為女性，我們的身體過於性感，導致我們必須調整自己、讓身邊的人都感到舒適。我看過白人婦女穿著更短的短褲、輕輕鬆鬆就上了飛機。」

此外，拉蒂莎的律師伯格（Geoffrey Berg）指出，拉蒂莎在德州休士頓擔任一名家庭醫生，而她年僅8歲的兒子被這段插曲嚇壞了，上機後一坐下便拿起毯子遮住自己的臉、開始哭泣。伯格表示，美國航空「有機會做對的事」，包括採取措施「以確保人們——尤其是有色人種女性不受到這樣的對待」，且拉蒂莎正考慮提告。

拉蒂莎的經歷在網路上引起熱議，全球各地的網友都為她聲援。美國航空已經為此向拉蒂莎道歉並宣稱，事發當時的2名空服員也都是黑人。該公司發言人吉爾森（Shannon Gilson）表示，目前正調查這起事件，也為拉蒂莎及她的兒子不愉快的經驗道歉並全額退款。

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關鍵字：種族歧視,美國航空,北美要聞

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