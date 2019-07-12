偷渡赴美！11歲男孩遭割喉「躺父屍臂彎」路邊等死　移民悲歌再現

▲ 男孩躺在父親的臂彎裡，已經奄奄一息。（圖／翻攝自推特／UnivisionNews）

國際中心／編譯

繼6月一張父女溺斃河邊的照片震撼全球後，邊境又傳出移民悲歌。一名11歲的瓜地馬拉男孩在墨西哥被人發現時，脖子上有一道長達7公分的傷口。根據CNN向當局取得的照片，他當時穿著美式足球運動衫、一件輕便的外套和牛仔褲，奄奄一息的躺在他死去的父親手臂上。

CNN在11日報導，這對父子在穿越墨國維拉克魯斯州途中遇襲，而這起悲劇突顯出許多絕望的中美洲人不惜危險，北上陸路前往美國，卻往往將生命葬送在人口販子手中。

墨國莫雷洛斯州人權委員會（Morelos State Human Rights Commission）主席赫南德斯（Raúl Hernández）指出，已故的37歲男子魯迪（Rudy）和他幸運活下來的兒子克里斯蒂安（Cristian）5月28日自瓜地馬拉啟程，同行還有魯迪的兄弟和他的兒子。

他們出發前便在瓜地馬拉雇了一名人口販子，說好會將他們一路帶到美國，但對方在墨西哥將他們丟包，導致他們遭人綁架。

Migrant boy from #Guatemala survives after being left for dead with father's body in #Mexico. https://t.co/M2tiQcEKMJ — Rafael Romo (@RafaelRomoCNN) 2019年7月11日

莫雷洛斯州官員卡德納斯（Pablo Ojeda Cardena）指出，綁架犯是墨國暴力犯罪集團洛斯哲塔斯（Los Zetas）販毒集團成員。據稱他們打電話給受害者在美國的親屬，要求他們交出1.2萬美元（約新台幣37萬元）的贖金。這家人隨後匯了8000美元，卻沒有收到綁架犯的回音。

幾天後，魯迪和克里斯蒂安6日被人發現躺在莫雷洛斯州的一條土路旁等死。這對父子都遭人割喉，魯迪已經死亡，而克里斯蒂安相當虛弱，但還有呼吸。男孩隨即被送往市區醫院接受身體及心理治療，手術後身體狀況良好。與男孩同行的叔叔及堂兄弟則在遇襲時便設法逃走，目前受到墨國當局保護。