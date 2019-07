偷渡赴美！11歲男孩遭割喉「躺父屍臂彎」路邊等死　移民悲歌再現

▲ 男孩躺在父親的臂彎裡,已經奄奄一息。(圖/翻攝自推特/UnivisionNews)

國際中心/編譯

繼6月一張父女溺斃河邊的照片震撼全球後,邊境又傳出移民悲歌。一名11歲的瓜地馬拉男孩在墨西哥被人發現時,脖子上有一道長達7公分的傷口。根據CNN向當局取得的照片,他當時穿著美式足球運動衫、一件輕便的外套和牛仔褲,奄奄一息的躺在他死去的父親手臂上。

CNN在11日報導,這對父子在穿越墨國維拉克魯斯州途中遇襲,而這起悲劇突顯出許多絕望的中美洲人不惜危險,北上陸路前往美國,卻往往將生命葬送在人口販子手中。

墨國莫雷洛斯州人權委員會(Morelos State Human Rights Commission)主席赫南德斯(Raúl Hernández)指出,已故的37歲男子魯迪(Rudy)和他幸運活下來的兒子克里斯蒂安(Cristian)5月28日自瓜地馬拉啟程,同行還有魯迪的兄弟和他的兒子。

他們出發前便在瓜地馬拉雇了一名人口販子,說好會將他們一路帶到美國,但對方在墨西哥將他們丟包,導致他們遭人綁架。

Migrant boy from #Guatemala survives after being left for dead with father's body in #Mexico. https://t.co/M2tiQcEKMJ