80歲媽吃薑母鴨慶生不適　同桌孝女開車急送醫...求警「別讓她知道」

▲第五警分局因應酒駕新制上路，進行酒駕路檢大執法。圖非當事人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

再孝順也不應該酒駕！何姓婦人日前某晚與親人在薑母鴨店幫8旬老母慶生，母親返家後身體不適，急需就醫。她明知有吃薑母鴨，仍冒險開車載母親前往就醫，遭警方攔下，結果酒測0.36超標。她配合警方，央求「不要讓媽媽知道」，警方則認為孝順不是讓母親冒險，訊後依公共危險罪嫌送辦。

第五警分局因應酒駕重罰新制上路，執行酒駕大執法，2日晚間在北屯區松竹路、東山路口執行酒駕路檢。57歲何姓女子開車載著80多歲老母親遭攔下，員警一看何女臉部潮紅，立刻請她配合進行酒測。

何女當下坦認自己有喝酒，表示會全力配合警方，但可否不要讓坐後座的老母親知道。原來，何女親人當天晚上在薑母鴨店幫母親慶生，結束返家後，母親卻說身體不舒服，何女因丈夫過世，為沒人可以載母親去醫院，只好自己擔任駕駛開車，豈知就被警方抓包。

警方現場進行酒測，何女酒精濃度0.36，依法要移送法辦，而酒駕新制規定，車內乘客也要開罰，但何女8旬老母已超過70歲，得以免罰。

只見何女回派出所後，立刻打電話給妹婿，請他來接母親，同時也不忘跟母親說，「警察要我寫些文件資料，晚點就回家。」

但警方雖也配合何女對母親的善意謊言，但認為，酒駕本來就不對，何女應該叫計程車陪同，而非開車載母親，一片孝心卻讓母親冒險，實在不可取。

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