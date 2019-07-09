砰砰砰！莫名有3彈孔　槍手松山區尋仇對路邊車開槍…但疑似開錯了

記者孫于珊／台北報導

台北市松山區基隆路一段6日凌晨3時許，一輛停在路邊的車子遭不明男子持槍攻擊，導致車輛左前輪破裂、左前車門及左後保險桿各有一個彈孔，槍手連開3槍後隨即開車逃逸，警方獲報後積極偵查，8日將2名犯嫌查緝到案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送台北地方檢察署偵辦。

▲路邊車輛無故遭槍手連開3槍，警方將2名嫌犯逮捕歸案。（圖／記者孫于珊翻攝）

據了解，車主5日晚上11點多去找朋友，凌晨3點多時，有聽到槍聲，但不以為意繼續和朋友聊天，直到4點多要從朋友公司離開時，才發現停在路邊的愛車輪胎破了，立即報警處理。

案發後，松山分局組成專案小組到現場封鎖調查，並調閱監視器掌握到蔡姓男子及黃姓男子等2名特定犯嫌，發現他們開完槍後，隨即走國道三號開回桃園。警方派偵防車出動，8日在犯嫌騎機車回家時，將他們逮捕歸案。

警方起獲作案槍枝1把及子彈3顆，也在犯嫌身上查獲到安非他命等毒品，然而被害人稱與2名犯嫌互不相識，停在路邊3、4個小時就被莫名開槍，因此研判槍手疑因糾紛而犯行，但卻開錯槍了，至於是否為金錢糾紛等開槍動機，有待進一步釐清。

【更多新聞】

►影／瞄準特殊藍寶馬！汐止槍手尋仇開轟 自稱：因為曾被對方打…

►「鋼鐵怪獸」限時出售！地檢署拍賣越界抽砂船 國庫霸增3661萬

►影／加油站暴衝！18歲女騎士油門一催 機車左偏直撞警車…網友笑翻