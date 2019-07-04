綁機車「拖殺」血痕達1公里　米克斯慘死只因主人嫌牠「教不會」





▲米克斯遭發現陳屍大安河堤，動保處確認是遭拖行致死。（圖／翻攝臉書社團「我愛大甲2」）

記者李忠憲／台中報導

大安堤防日前發現一隻米克斯狗陳屍，遍體麟傷，疑遭人拖行致死，網友痛批「喪心病狂」。動保單位與警方多日調查終於找到行兇的7旬老農，而他也是狗主人。老農辯稱狗會破壞農作物，才騎車將牠丟掉，但行徑實在太惡劣，已依違反《動物保護法》函送法辦。

網友李小姐4月11日在臉書社團「我愛大甲2」發圖文稱「誰家的毛小孩？」，只見一隻米克斯狗全身是傷，傷口全集中在右側，包括臉、身體及2隻腳上肢都有大面積擦挫傷，令人心疼。PO文指出，她朋友上班途中在大安南埔堤防橋往北邊發現，會幫忙帶去火化。可憐的孩子生前不知受多大痛苦，希望主人趕快出現。

網友認為浪浪肯定是遭人虐死，有人說「這種喪心病狂的變態虐待動物人渣， 竟然出現在這種鄉下地方， 真的是人在做天在看！狗狗ㄧ定要去找那虐待你的人，讓那人受到你的萬倍苦！」、「王八蛋會有報應」、「可惡至極沒天良，希望有好心人抓到兇手！」

李小姐說，動保處已將孩子遺體帶去冰存，也著手調查，醫生判斷是「拖行致死」！「拖行！又跟去年我通報的案件一樣，這些人真的生病了！」現在已無法喚回你，只能幫你找到兇手。

▲老農只因自家的狗會破壞農作物，騎車拖行牠準備丟棄。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市動保處經調查，米克斯遺體未植晶片，解剖報告研判是因故受傷，且無相對處置導致死亡。經調閱監視器畫面，發現6月10日有一名男子騎車拖行狗狗，但車牌號碼模糊無法辨識。案件於6月中移請大甲警分局協助找人。

據了解，警方日前已找到拖行米克斯致死兇手，原來是年紀近80歲的老農夫，而狗是他飼養多年的家犬。老農因為狗狗經常破壞他農田裡的作物，教也教不聽，才將牠用繩子繫在機車後方，騎車要帶去丟掉。他騎到河堤時，看狗狗還活著，心想應該會自己好起來，就丟著離開。

警方對此只說，老農已依法送辦，案情部分無法說明。

中市動保處表示，行為人涉嫌虐待動物致死，依據動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。目前該案已進入司法程序，將等判決結果後視情況對老農進行行政罰，並進行動保觀念教育。

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