圍毆藝人包小柏　逃亡13年躲過刑責「同夥都已判刑定讞」

▲包小柏13年前遭觀眾圍毆，其中1名嫌犯逃亡13年躲過法律追訴期限。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人包小柏在2006年初，到華視電視台錄製《快樂星期天》時，突然被黑衣人押到吸菸室圍毆，其中2名被告各被判刑3個月，得易科罰金各8萬1000元定讞，同案第3名黃姓同夥則棄保潛逃遭法院通緝至今，台北地院計算他已13年未到案，超過法定傷害、妨害自由等罪的法定追訴權時效，因此判決免訴。

2006年初，歌唱比賽剛開始在綜藝節目掀起新一波流行，包小柏是當紅的毒舌評審，他在1月12日參加《快樂》錄影時，張姓觀眾不滿包小柏對藝人的評論，臨時起意，揪人到藝人休息時間，架住小柏並把他推拉到吸菸室後嗆聲：「你講話小心點！」隨即圍毆，導致小柏左臉挫傷紅腫。

節目工作人員發現包小柏被圍後，趕往將張姓、王姓和黃姓等3人壓制報警法辦，由檢察官依妨害自由、傷害等罪提起公訴，其中張、王被判刑3個月，得易科罰金定讞，但黃男遭起訴後棄保潛逃，北院合議庭計算，本案追訴權時效12年6月，扣除法定停止計算期間，時效到2019年5月15日期滿，但是黃還是沒緝獲，因此獲判免訴。

【其他新聞】

汪建民生活困頓粉絲幫借500萬元 無息助度難關卻沒還挨告詐欺

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質 10月全國連線

苦追不成駭進雲端驚見「豪放女」 他狂下載挾性愛影照恐嚇50萬