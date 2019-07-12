初選後不排除任何可能？郭台銘：星期一感言會跟大家報告

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨內2020總統初選進入倒數第三天，參選人郭台銘12日接受廣播節目專訪，談到目前民調狀況，認為民進黨在干預國民初選；主持人追問是否不排除脫黨參選？郭台銘表示，等周一看到數字再思考下一步怎麼走。針對初選後的可能性，郭台銘受訪時強調，等到星期一發表參選感言時會跟大家報告。

郭台銘上午接受廣播節目《蘭萱時間》專訪提到，他看到相關民調指出，國民黨的支持度大於民進黨，認為有人民進黨的支持者在干擾，「我不相信民進黨的人那麼愛韓國瑜」，如果他們突然改變心意，那我恭喜韓市長，他突破了這個愛恨分明的這一團。

主持人再問，如果真的有些問題真的有灌票，跟韓國瑜的差距真的大的很離譜，真的不排除脫黨參選嗎？郭台銘說，「等我看到數字公布後，才會思考下一步怎麼走，我那時候才會思考，不管怎麼走希望守護中華民國與台灣。」

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

針對初選後是否「不排除任何可能性」，郭台銘回應，他目前還沒有思考到這些事情，要先把初選走完，不過，這兩天也說不定會有石破天驚的變化，昨晚他特別跟韓粉談到很晚，大家都很焦慮。他強調，自己的決定要等這兩天之後再談，晚一點他會開始擬感言，在禮拜一的說明會跟大家講得很清楚。