馬杜洛被逮連換3套衣服　只有「它」一路到底

記者張靖榕／綜合報導

美國3日對委內瑞拉發動軍事突襲，並將長期執政的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其夫人逮捕後押往紐約候審，震撼國際社會。外界關注焦點除了美國總統川普接下來的政策動向、委內瑞拉政局走向，以及中國、俄羅斯的反應之外，馬杜洛在被拘押過程中頻繁更換服裝的細節，也意外成為網路熱議話題。

從卡拉卡斯到紐約 馬杜洛換了3套衣服

從川普公布的畫面到被押送前往美國途中，馬杜洛至少換了3套不同服飾，包括灰色連帽運動服、深色外套搭配灰黑色長褲，以及抵達紐約時所穿的藍色連帽衣。不過，有眼尖網友發現，無論服裝如何變換，他腳上的拖鞋始終未曾更換，這雙拖鞋一路從委內瑞拉總統官邸，跟著他登上美國軍艦，再到抵達美國。至於為何在短時間內多次換裝，目前尚未有官方說法。

美方去年開始布局

《華爾街日報》3日披露，美方這次代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的突襲行動，其實早已醞釀多時。報導指出，美國情報人員早在去年夏末便開始全面掌握馬杜洛的行蹤，包括他的飲食習慣、穿著風格、住所與日常出沒地點，並成功在其核心圈內安插線人，相關行動所需的部署在12月底已全部就緒。

行動最終於當地時間1月2日晚間10時46分正式展開。多達150架軍機自西半球20個不同地點起飛，協同執行任務，美軍部隊隨後突入馬杜洛的臥室。隨著卡拉卡斯天色轉亮，馬杜洛將近13年的統治也畫下句點。他被戴上手銬、蒙住雙眼，身穿灰色運動服，被押上一艘美國軍艦，直送紐約。

馬杜洛換裝引關注 網歪樓

馬杜洛在轉運過程中的多次換裝，引發社群平台大量討論。有網友戲稱，「他換衣服的速度比選美比賽還快」、「不到24小時，換衣服的次數比我女兒一個周末還多」，甚至有人打趣表示，「馬杜洛是不是把造型師也一起帶來了」。