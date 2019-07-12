遭騷擾半年「報警卻被掛電話」　正妹崩潰爆哭：被性侵才行？

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

大陸中心／綜合報導

大陸一名女網友自爆，受到一名郭姓男子威脅長達半年，對方還在外聲稱兩人是情侶，並把她的電話流出，因此讓她收到許多騷擾電話。她雖然報警求助，但警察不但掛她電話，更聲稱沒有其他辦法可以幫助，讓她崩潰大哭「是不是被性侵才能報警？」

微博名稱「春秋兩不沾」（又稱斐金金）的女網友11日發文稱，在年初販賣手鍊時被一位郭姓男顧客要求見面，自己拒絕後卻不斷收到騷擾簡訊、無聲電話。因此前往安徽馬鞍山花山區砂糖派出所報警，但是派出所卻不給登記，直接說「你這個不成立，你走吧」，直到她發微博後才協助備案。

但警察沒有後續作為，斐金金只好把手機關機一段時間，情況才好轉。從上周開始，斐金金又接到騷擾，這次更升級了，對方把自己的電話亂留，「你好你是郭某某女朋友嗎，我們這裡是某某某加盟，他給了我們你的電話讓我們聯繫你。」

她害怕得再度打電話報警，但警察卻說，沒有辦法可管，「你之前報過警了，沒辦法再報警了」，叫她自行換號碼。斐金金接著哭著說，現在懷疑自己可能被性侵，警察卻叫她別抬杠，接著就把電話給掛了。

讓斐金金只能無助地在微博發文，「我現在就求求社會大眾幫幫我！保護我！我真的不想在我已經預知到我會有危險的時候報警求助了我還會被人殺死」、「到底要我怎麼樣才行？我現在巴不得那個男人找到我對我做出點什麼，不然是不是躲在陰暗處的他永遠得不到懲罰。」

看了發文之後，許多網友聲援，「小姐姐，你先換個號碼，離開那個地方吧，真的很擔心你的安全，感覺那個人不正常」、「你不轉 我不轉 輪到自己沒人管」、「錄音……錄音……錄音……把證據保留下來，冷靜點……」、「警方沒有執法權，姑娘，直接去法院，找法院申請人身保護令，緊急情況下，法院在72小時之內就能下來，然後你拿著人身保護令報警，警方就有權利帶走他了。」

但也有網友認為事情不單純，「看了幾遍，覺得是炒作… 視頻說被騷擾六個月，博主卻不換電話號碼，也不搬家，近幾個月的微博還定位？ 還有不記得男子的電話號碼？」、「故意賣假貨」、「我發現這個姐姐以前發過的照片，以前投訴順豐私自拆快遞那個帳號拿來當過頭像，就那個叫什麼裴金金，是同一個人嗎？難道是報復，當時看這個頭像就覺得好熟悉」。更有人流傳，斐金金近來簽約了網紅事務所，疑似是為了成名演戲。

「馬鞍山花山公安」11日晚間回應，「花山公安分局已會同相關部門介入調查，相關情況將及時發佈。 」