　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭騷擾半年「報警卻被掛電話」　正妹崩潰爆哭：被性侵才行？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博

大陸中心／綜合報導

大陸一名女網友自爆，受到一名郭姓男子威脅長達半年，對方還在外聲稱兩人是情侶，並把她的電話流出，因此讓她收到許多騷擾電話。她雖然報警求助，但警察不但掛她電話，更聲稱沒有其他辦法可以幫助，讓她崩潰大哭「是不是被性侵才能報警？」

微博名稱「春秋兩不沾」（又稱斐金金）的女網友11日發文稱，在年初販賣手鍊時被一位郭姓男顧客要求見面，自己拒絕後卻不斷收到騷擾簡訊、無聲電話。因此前往安徽馬鞍山花山區砂糖派出所報警，但是派出所卻不給登記，直接說「你這個不成立，你走吧」，直到她發微博後才協助備案。

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

但警察沒有後續作為，斐金金只好把手機關機一段時間，情況才好轉。從上周開始，斐金金又接到騷擾，這次更升級了，對方把自己的電話亂留，「你好你是郭某某女朋友嗎，我們這裡是某某某加盟，他給了我們你的電話讓我們聯繫你。」

她害怕得再度打電話報警，但警察卻說，沒有辦法可管，「你之前報過警了，沒辦法再報警了」，叫她自行換號碼。斐金金接著哭著說，現在懷疑自己可能被性侵，警察卻叫她別抬杠，接著就把電話給掛了。

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

讓斐金金只能無助地在微博發文，「我現在就求求社會大眾幫幫我！保護我！我真的不想在我已經預知到我會有危險的時候報警求助了我還會被人殺死」、「到底要我怎麼樣才行？我現在巴不得那個男人找到我對我做出點什麼，不然是不是躲在陰暗處的他永遠得不到懲罰。」

看了發文之後，許多網友聲援，「小姐姐，你先換個號碼，離開那個地方吧，真的很擔心你的安全，感覺那個人不正常」、「你不轉 我不轉 輪到自己沒人管」、「錄音……錄音……錄音……把證據保留下來，冷靜點……」、「警方沒有執法權，姑娘，直接去法院，找法院申請人身保護令，緊急情況下，法院在72小時之內就能下來，然後你拿著人身保護令報警，警方就有權利帶走他了。」

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

但也有網友認為事情不單純，「看了幾遍，覺得是炒作… 視頻說被騷擾六個月，博主卻不換電話號碼，也不搬家，近幾個月的微博還定位？ 還有不記得男子的電話號碼？」、「故意賣假貨」、「我發現這個姐姐以前發過的照片，以前投訴順豐私自拆快遞那個帳號拿來當過頭像，就那個叫什麼裴金金，是同一個人嗎？難道是報復，當時看這個頭像就覺得好熟悉」。更有人流傳，斐金金近來簽約了網紅事務所，疑似是為了成名演戲。

「馬鞍山花山公安」11日晚間回應，「花山公安分局已會同相關部門介入調查，相關情況將及時發佈。 」

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

▲女網友「春秋兩不沾」自稱遭騷擾，警方卻沒有任何幫助，因此崩潰發文求救。（圖／翻攝自春秋兩不沾微博）

ET快訊
2寶媽偷吃！閨蜜吵架怒PO床照「漂亮美女爽嗎」好姊妹撕破臉
宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！臉部轉變超大惹網心疼
她遭蜂螫後「心臟停跳50天」！台大成功換心創紀錄
戳破「正妹徵打字人員」真相！他實測被剝4層皮怒：被騙2000

關鍵字：春秋兩不沾,斐金金,報警,安徽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

赴武漢大學交換！台師大學生被指控「台獨」：決定不去了

影／高跟鞋踢開啤酒蓋！百萬女網友創「瓶蓋挑戰」新玩法...網讚爆：太帥了

「窗外有鬼！」女兒深夜不睡狂哭…媽走近一看當場嚇壞：長髮女鬼懸空飄

結婚率僅7.2‰「創10年新低」　3大原因讓現代年輕人「寧願單身」

遭騷擾半年「報警卻被掛電話」　正妹崩潰爆哭：被性侵才行？

22國集體質問「新疆問題」　耿爽：歡迎來走一走看一看

成立15年走入歷史！　安邦保險正式更名為「大家保險集團」

華聞快遞／福州公立學校引進「首位台灣教師」　年薪高達54萬！

蓋專屬公寓、設台師之家　湖北高校攬台灣人才祭秘密武器

一包家用衛生紙大小　全球最迷你智慧停車裝置來自台灣

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

赴武漢大學交換！台師大學生被指控「台獨」：決定不去了

影／高跟鞋踢開啤酒蓋！百萬女網友創「瓶蓋挑戰」新玩法...網讚爆：太帥了

「窗外有鬼！」女兒深夜不睡狂哭…媽走近一看當場嚇壞：長髮女鬼懸空飄

結婚率僅7.2‰「創10年新低」　3大原因讓現代年輕人「寧願單身」

遭騷擾半年「報警卻被掛電話」　正妹崩潰爆哭：被性侵才行？

22國集體質問「新疆問題」　耿爽：歡迎來走一走看一看

成立15年走入歷史！　安邦保險正式更名為「大家保險集團」

華聞快遞／福州公立學校引進「首位台灣教師」　年薪高達54萬！

蓋專屬公寓、設台師之家　湖北高校攬台灣人才祭秘密武器

一包家用衛生紙大小　全球最迷你智慧停車裝置來自台灣

狂風襲希臘6死…「厚玻璃變紙巾」猛搖　服務生見密集雷電逃出餐廳

化妝品疑含「致癌石綿」！台鉅稱全外銷　食藥署再抽12產品化驗

更新／熱翻了！台北飆37.4破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

到ATM領錢驚見「2米五爪金龍」！　他乖乖排隊：小弟等著啊

2歲萌妹奶音狂喊「寶貝」：不可以生氣我！　喵無奈回應笑翻網友

短期外資鉅額進出影響新台幣匯率　央行總裁楊金龍提2對策因應

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

【廣編】「不酒駕 我行」邁入第3年　號召全民加入宣誓

他涼亭輕生...新竹今晚送肉粽！路線曝光「金山街→往竹中方向」生人迴避

大陸熱門新聞

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻..

玩滑水道！他一衝下來心臟停了⋯

他網戀白皙女3年燒146萬　見..

2房客拐走9歲女「當花童」輕生..

「20÷2X=5，X=？」家長..

12歲女童被揭「懷孕19週」...

男孩扔下2個滅火器　全家被趕走

嬰兒扶手梯上頭朝地狠摔　

老公「連6喊剎車」　三寶老婆：..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

全球最迷你智慧停車裝置 台商做..

吉野家諷港警「獅子狗」　港媒：..

海歸萌妹遭「凌虐＋推下懸崖」慘..

屁孩電梯內小便　她慘遇「鬼片情..

更多熱門

相關新聞

安徽文旅廳「權責」寫成「權貴」

安徽省文化和旅遊廳9日下午在官方網站發表了《省文化和旅遊廳權責清單調整情況公示》，然而卻被網民抓包，網頁把「權責」寫成了「權貴」，而且一錯就是連錯5處，就連網頁上的兩份附件上的名稱，也都寫成了「權貴清單」，不過陸媒指出，經過爆料之後，網站已經在10日上午十點多修正。

150公斤女強吻阿公　被「抬神豬」帶走

三重女狂撥報案專線430通　罰金出爐

搭計程車遇老司機 女高中生：30分鐘摸20次

13歲少女拒賣淫　遭頭塞馬桶逼喝尿

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

悲情太空人　國家消失無法回地球

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面