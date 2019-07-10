安徽文旅廳「權責」寫成「權貴」！業者嘆：低級錯誤

▲安徽省安慶市天柱山。（圖／取材維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

安徽省文化和旅遊廳9日下午在官方網站發表了《省文化和旅遊廳權責清單調整情況公示》，然而卻被網民抓包，網頁把「權責」寫成了「權貴」，而且一錯就是連錯5處，就連網頁上的兩份附件上的名稱，也都寫成了「權貴清單」，不過陸媒指出，經過爆料之後，網站已經在10日上午十點多修正。

根據該單位官網，這份公告上線的時間是9日下午4點31分，內文寫道，「按照省籍權貴清單動態廷整工作要求，現將我單位《省文化和旅遊廳權貴清單調整意見表》和《省文化和旅遊廳權貴清單調整情況公示》予以公示。如有意見和建議，請於7月16日前，與我單位行政審批辦公室聯繫。」並於文末附上上述文件的附件。

然而就是這份約兩百字的公告，卻接連出現了5次把「權責」寫成「權貴」的失誤，直到10日上午8點，有當地的旅遊業者登入網頁查看訊息，發現了這項「出包」，並向媒體報導。

綜合陸媒報導，該名業者表示，「這樣一錯，意思就相去千里了，廳級單位出現這種低級的錯誤，感覺真不應該。」雖然《ETtoday新聞雲》發現該單位網站無法登入，部過根據當地媒體報導，10日上午10點15分，再次登入網站時，發現錯誤已經修正。