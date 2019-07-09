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華聞快遞／山東19條政策措施支持數字經濟發展

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▲▼濟南市。（圖／CFP）

▲濟南市。（圖／CFP）

《山東》山東19條政策措施支持數字經濟發展

山東省政府常務會議8日原則通過《山東省支持數字經濟發展的意見》，確定了19條具體的政策措施支持數字經濟發展，繞數字產業化、數字農業、智能製造、智慧服務、培育新業態5大任務，從加大要素供給、強化人才支撐、激發創新活力、培育市場主體、加強資金扶持等5方面。（大眾日報）

《福建》10日起福州火車站增開18趟列車　高鐵直通成都蘭州

10日起，福州火車站將增開至上海、杭州、長沙、龍岩、廈門等方向高鐵動車18趟，2趟高鐵列車延長運行距離，藉此，福州可直通成都、蘭州。（福建日報）

《廣西》廣西加快建設面向東盟金融開放門戶

共同推進廣西建設面向東盟的金融開放門戶座談會正在積極籌備，自治區政府擬與18家金融機構總部和1家高等院校簽訂的戰略合作協議已定稿，92項重點改革創新事項形成清單；各項配套支持政策計劃近期出台目前，全區各有關部門、金融機構、設區市正齊心協力，聚焦重點，強力推進，扎實抓好各項政策舉措落地見實效。（廣西新聞網）

《黑龍江》哈爾濱松花江上夜遊航線開通

7月8日晚，哈爾濱松花江上的夜遊航線開通，由彩燈裝飾的雙層船破浪前行，帶領游客欣賞沿江夜景。此次投航的渡船定員150客位，採用公交車座椅和把手配置，因此被稱為「水中客車」。（中新社）

▲哈爾濱松花江上夜遊航線開通。（圖／翻攝自《中新社》）

▲哈爾濱松花江上夜遊航線開通。（圖／翻攝自《中新社》）

《湖南》高考後一周　湖南4146對夫妻辦離婚

2019年高考後一周，湖南全省辦理離婚4146對，同比呈現遞增趨勢。民政部門相關負責人認為，今年的高考趕上端午節，很多外地工作的夫妻也可能是回家一次性把離婚手續辦了。另外，房屋限購、徵收政策等，也是造成離婚的原因。（三湘都市報）

《江蘇》江蘇實行跨年度不間斷受理農機購置補貼申請

江蘇省農業農村廳、省財政廳聯合印發《關於做好2019年農機購置補貼政策實施工作的通知》，規定該省實行跨年度不間斷受理農機購置補貼申請，實現農機購置補貼輔助管理系統常年開放。截至6月14日，該省今年已辦理補貼機具1萬台（套），受益對象達4939個（戶），使用補貼資金2.53億元；新增拖拉機1484台、插秧機3787台、噴桿式噴霧機1464台。（新華日報）

《重慶》重慶市公佈2019年高校學生資助政策

7月8日，重慶公佈今年重慶市高校學生資助政策，其中包括獎、助、貸、勤、免、補等在內的6大類、20餘項資助措施，確保高校新生在入學前、入學時、入學後都不用愁。今年，學生資助申請不用再開經濟困難證明，申請更簡便。（重慶日報）

《海南》海口推出身份證業務不見面審批　除首次申領外身份證其他業務可網上辦

海口警方近日推出身份證業務不見面審批便民服務新舉措，在海南省公安機關辦理過二代居民身份證且採集過指紋信息的海口戶籍市民，可通過「椰城警民通」官方微信公眾號平台在線辦理居民身份證丟失補領、損壞換領、有效期滿換領以及登記項目更正換領業務。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

ET快訊
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