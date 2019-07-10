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華聞快遞／福建莆田建成大陸首個台胞醫保服務中心

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▲▼莆田涵江醫院的台胞醫保服務中心10日投入運作。（圖／翻攝中新社）

▲莆田涵江醫院的台胞醫保服務中心10日投入運作。（圖／翻攝中新社）

《福建》福建莆田建成大陸首個台胞醫保服務中心

大陸第一個台胞醫保服務中心「莆田市涵江區台胞醫保服務中心」10日在莆田涵江醫院揭牌。據統計，每年在莆田工作、生活和來莆田旅遊的台胞超過30萬人次。目前，已參加大陸基本醫療保險的台胞，醫保報銷已實現「一站式」即時刷卡結算。（中新社）

《天津》天津港將為北京大興國際機場提供航空煤油保障

天津港南疆中國航油石化碼頭8日迎來「海鑫油606」輪靠泊作業，9日凌晨8200噸航空煤油順利完成卸載，這意味著，天津港開始為即將啟用的「北京大興國際機場」提供航空煤油供應保障。（新華社）

《北京》「匯合力量、凝聚智慧」　建設網路強國

中國互聯網大會9日至11日在北京國家會議中心舉行，此次大會以「創新求變再出發——優質發展譜新篇」為主題。大會以創新謀發展，以實踐促振興，積極探索互聯網產業高質量發展之路。（宿遷網）

《河南》中歐班列鄭州再「加速」開行量增長75%

鄭州國際陸港10日指出，今年上半年，中歐班列（鄭州）開行524班，同比增長75%。開行近6年，中歐班列（鄭州）不斷提速。目前，歐洲線路、中亞線路、東盟線路等「織」起的班列網絡，已實現每週去程18班、回程11班開行。（中新社）

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

▲中歐班列（鄭州）。（圖／CFP）

《青海》中國首條高高原短途雙向環飛航線在青海通航營運

空中國王350型通航客機10日14時50分在青海省海西州德令哈機場騰空而起，代表著中國首條高高原短途運輸航線正式通航營運，該航線也是中國首條三機場雙向環飛航線。據了解，中國民航業內將海拔1524米以上的機場定義為高原機場，將海拔2438米以上的機場定義為高高原機場。（中新社）

《江蘇》南非化工巨頭沙索中國區最大擴建項目在南京投入運營

全球綜合化學品和能源企業南非沙索集團（Sasol Limited）為其在南京江北新區新建成的烷氧基化工廠10日舉行開業典禮。作為沙索在中國最大規模的擴建項目，新工廠的竣工投產將使該集團在中國的烷氧基化生產能力提高1倍以上，同時也是其在亞洲區專用化學品細分市場實施戰略擴張的第一步。（中新社）

《北京》中國發展高層論壇2019專題研討會將於9月召開

中國發展高層論壇2019專題研討會將於9月6日至7日在北京召開，主題定為「貿易、開放與共享繁榮」。據了解，本次研討會會期一天半，包括全體會、分組會、閉門圓桌會等多種形式。（中新社）

《新疆》新疆兵團將開展城市生活垃圾分類試點

為迎接城市生活垃圾分類的大趨勢，新疆生產建設兵團10日將開展城市生活垃圾分類試點。根據《兵團城市生活垃圾分類試點的實施方案》，新疆兵團將在阿拉爾市、五家渠市、石河子市、雙河市以及霍爾果斯和喀什經濟開發區兵團分區先行開展試點。（中新社）

▼垃圾分類。（圖／CFP）

▲▼垃圾分類。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：福建,天津,北京,河南,青海,江蘇,新疆,莆田,莆田市涵江區台胞醫保服務中心,天津港,北京大興國際機場,中國互聯網大會,中歐班列,鄭州,350型通航客機,德令哈機場,高高原機場,南京,南非沙索集團,Sasol Limited,中國發展高層論壇,新疆生產建設兵團,華聞快遞

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