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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中國6月CPI同比上漲2.7%　漲幅與上月相同

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▲人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

《北京》中國6月CPI同比上漲2.7%　漲幅與上月相同

大陸國家統計局今天發布了2019年6月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據，其中CPI環比略有下降，同比漲幅與上月相同，食品價格上漲8.3%，影響CPI上漲約1.58個百分點；非食品價格上漲1.4%，影響CPI上漲約1.10個百分點；PPI環比由漲轉降，同比由漲轉平。（大陸國家統計局）

《江蘇》上半年平均每個工作日輕便退出企業273戶

江蘇省推出一系列簡易註銷登記改革措施，其中，針對未開業、無債權債務、無涉稅事項的企業，在企業做出承諾後，可直接辦理註銷。數據顯示，從2015年初試以來，截至6月30日，該省通過註銷企業8.65萬戶，註銷個體工商戶8.75萬戶。（新華日報）

《四川》零排放還能除霧霾　成都造「凈化器公交車」快來了

這款樣車和普通的公交車外觀區別不大，只是車頂部加裝了車外空氣凈化裝置，車內配備了空氣凈化數據顯示屏。工作人員啟動凈化裝置，在短短幾秒鐘後，PM2.5從每立方米44微克下降到7微克，PM10從每立方米65微克下降到8微克。「目前，車載除霾裝置項目產品已經完成樣件，初步測試達到性能標準要求。」蜀都客車副總經理沈飛介紹，車載除霾裝置包含車內和車外空氣凈化裝置。（成都日報）

《山東》山東全面放開建制鎮和中小城市落戶限制

山東省城鎮化工作領導小組辦公室近日印發山東省2019年新型城鎮化建設重點任務，從加快農業轉移人口市民化、優化城鎮化佈局形態、推動城市高質量發展、促進城鄉融合發展、強化組織實施五方面提出了25項具體任務，加快提升全省城鎮化發展質量和水平。（大眾日報）

▲▼山東省,濟南市（圖／CFP）

▲山東省濟南市（圖／CFP）

《甘肅》敦當、二車PPP公路項目簽約　總投資近200億元

作為甘肅省西出青海、東連寧夏重要出省通道的柳格國高G3011敦煌至當金山口公路、G341線環縣（二十里溝口）至車路崾峴公路PPP項目近日簽約落地，總投資近200億元。（新華社）

《河南》河南省財政36.4億元支持就業

河南省財政近日下達2019年就業補助資金15.6億元，加上已提前下達的20.8億元，2019年累計安排就業補助資金36.4億元，比去年增長18.3%。就業補助資金主要用於職業培訓、職業技能鑒定、就業創業服務等。（河南日報）

《福建》第44屆世界遺產大會　2020年將在福州舉行

第43屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議（世界遺產大會）主席加拉耶夫9日代表世界遺產委員會宣佈，下一屆世界遺產大會將於2020年由中國福建省福州市承辦。（福建日報）

《海南》G15瀋海高速海口段項目爭取年內開工

海南省交通工程建設局近日組織召開G15瀋海高速海口段項目推進會，重點研究高速公路部分與地面市政道路工程界面劃分問題。會議透露，G15瀋海高速海口段項目爭取年內開工。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

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