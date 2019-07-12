鑰匙掉了被撿走！色鄰居闖入「爆打勒脖」侵犯少女　姊姊叔叔聯手壓制

▲李姓老翁撿到鄰居鑰匙不但不歸還，還溜進女子房間對她伸出狼爪。（圖／記者蔡玟君攝）

突發中心／新北報導

新北市一名李姓老翁撿到鄰居小蘭（化名）的鑰匙，不但沒將鑰匙歸還，還趁半夜闖入小蘭房間對她伸狼爪，當對方驚醒後，甚至還出拳毆打、拿棉被蓋住她的頭；幸好小蘭的姐姐返家聽到求救聲，和叔叔聯手把李翁壓制住並報案處理。新北地院審理後，判處李翁需賠償小蘭共65萬元。

判決指出，70歲的李翁於2018年3、4月間在住處樓梯間撿到小蘭姐姐遺落的鑰匙並占為己有，到了同年的5月13日凌晨，竟持鑰匙闖進小蘭房間趁她熟睡時撫摸她，而小蘭被驚醒後李翁因擔心長相曝光，拿棉被蓋住她頭還用手勒脖子並毆打她。

事發當時小蘭的姐姐正好返家，聽到妹妹的求救聲立即上前阻止卻也遭李翁不斷出拳猛打，而後姊妹倆的叔叔聽到尖叫聲也趕緊衝來幫忙制止，才將李翁壓制住並報警處理，然而3人也因此受傷。

新北地院審理後，刑事部分，法院除了依侵占遺失物罪判李翁罰金8千元之外，也依乘機猥褻罪判刑1年、侵入住宅罪判刑5個月、傷害罪判刑6個月徒刑。

此外，姊妹倆即其叔叔提出共245萬元的求償，李翁雖坦承猥褻及毆打小蘭，卻仍辯稱當時因對方住處燈光未關閉，擔心遭小偷闖入才進門查看，且未傷害小蘭的姐姐和她的叔叔。法官審理後並不採信李翁說詞，判他賠償3人總計65萬元的慰問金，分別是小蘭50萬、小蘭姐姐10萬、叔叔5萬元。

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