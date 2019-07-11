▲ 人口政策備獲肯定，新北連3年獲頒宣導績效優良。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市致力推廣人口政策一條龍，從婚前的未婚聯誼到結婚時的聯合婚禮，以及婚後的好孕專車、生育獎勵金、公共托育、青銀共居，完整規劃人口政策備受好評，針對新住民辦理的嘉年華活動，每年參與人數也不斷破紀錄，獲內政部頒發「108年度內政部推行人口政策措施宣導績效優良獎」，10日市政會議，市長侯友宜接受民政局長柯慶忠獻獎。

侯友宜說，市府各局處致力於「安心生養好孕到」、「當我們老在一起」及「新住民新厝邊」3大人口政策，還有「新北市人口超越400萬」及「公托公幼合作大聯盟」2大亮點措施，並推出未婚聯誼、聯合婚禮、好孕專車、婦女生育獎勵金、公共托育中心、青銀共居試驗、新住民生活適應輔導班及新住民嘉年華等活動措施，讓市民在地「樂活」、「安養」及「安居」，連續3年獲頒推行人口政策獎座。

其中，多項措施由跨局處會議策劃辦理，如「新北市人口超越400萬」專案，透過「住在新北，設籍新北」規劃滿千抽獎系列活動，結合公私資源鼓勵民眾設籍。並納入住宅政策，推動跨世代共享的社會住宅、捷運青年住宅租金補貼等，協助民眾安居成家；另外，更率全國之先推動「佈老志工」制度，讓民眾投入老人服務，存下未來接受服務之時數，皆獲內政部評為特色亮點服務。

另外，為提升新住民輔導照顧，強化在臺生活適應能力，市府2019年第3季規劃推出「新住民一站式服務」，新住民至戶所辦理業務，可由戶所通報社會局、教育局、勞工局及衛生局等機關，受通報機關將主動提供後續關懷照護，不僅能讓新住民免奔波往返，也更貼近新住民的實際需求。

民政局長柯慶忠表示，「新北市人口超越400萬」為全國首創亮點專案，自2018年3月7日開辦以來，全方位推展行銷新北市各項福利措施、重大建設及宜居環境，鼓勵住在新北但尚未設籍的居民將戶籍遷入，落實戶籍法人籍合一的理念，並強化在地認同感；至2019年4月27日止，新北市人口數正成長高達1萬4千多人，突破400萬人里程碑，正式躍升為國際大城。



民政局表示，新北市總人口數在今年4月27日超越400萬後，至6月底短短2個月的時間，又快速增加近5000人，證明新北市的各項政策已獲得市民的肯定。另外，為加強新住民照顧，市府已規劃於108年第3季推出「新住民一站式服務」，未來新住民至戶所辦理業務，可由戶所通報社會局、教育局、勞工局及衛生局等機關，受通報機關將主動提供後續關懷照護，不僅能讓新住民免奔波往返，也希望更貼近新住民的實際需求。