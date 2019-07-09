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金山區公所爭取下鄉機車考照　服務金山萬里鄉親免跑基隆

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▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照 服務金山萬里鄉親免跑基隆。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照，服務金山萬里鄉親免跑基隆。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所為免當地民眾至較遠區監理站參與機車考照，暑假期間辦理「機車考照下鄉服務」，2019年度第2場次，於8月20日在金山區運動休閒廣場辦理，凡年滿18歲體格檢查合格，並設籍於金山區及萬里區的居民，皆可報名參加。

金山區長陳國欽表示，每年7、8月適逢暑假期間，有許多年滿18歲的應屆畢業生欲考取機車駕駛執照，金山公所同往年慣例與臺北市區監理所基隆監理站合作辦理機車考照服務，以提升道路交通安全及方便地方居民就近考照，減少舟車勞頓之苦，請居民踴躍報名參加。

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照 服務金山萬里鄉親免跑基隆。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區運動休閒廣場機車考照考場暨練習場俯瞰圖。

陳國欽說，今年度機車下鄉考照練習，特別感謝金山區三界里長許添坤及聖德宮主任委員嚴璧山，提供六三市民活動中心對面廣場，供公所劃設第2座機車考照練習場，目前場地已繪設完成，如民眾有需求亦可至該練習場練習。

金山區公所表示，本場次考照開放名額為金山區110名、萬里區30名，報名日期自7月15日起至8月9日止，應考須知及體檢表，可至金山公所2樓收發室領取。金山公所於8月12日至8月19日平日晚間安排同仁，於運動休閒廣場路考場地進行輔導，歡迎應考人多加利用練習。

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照 服務金山萬里鄉親免跑基隆。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 六三市民活動中心前機車考照練習場俯瞰圖。

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照 服務金山萬里鄉親免跑基隆。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照，道路交通安全講習。

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照 服務金山萬里鄉親免跑基隆。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區公所爭取下鄉機車考照，行動監理車筆試。

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