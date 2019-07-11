▲ 瑞芳水湳洞候車亭全新觀景平台，眺望360度無敵山海景。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區水湳洞候車亭，鄰近當地多處著名的特色景點，包括陰陽海、基隆山及十三層遺址，許多遊客爭相到此飽覽美景，但濱海公路往來車輛多又快，為提供民眾更安全的賞景處及候車環境，瑞芳區公所日前完成候車亭整建，並增建2樓觀景平臺，讓遊客在等車之餘，還能登上平台360度環景美拍。

瑞芳區長王坤南表示，水湳洞站是788、826、856、891當地重要公車路線，候車亭前方是陰陽海，後方為十三層遺址，週邊還有著名的黃金瀑布及報時山步道，下公車後只要走幾步路至觀景台上，就可以360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。

王坤南說，東北角地區潮溼多雨，為提供遊客更好的候車環境，向市府爭取220萬經費整建候車亭及增建觀景平台，今年4月完工。平台長20公尺、寬5公尺，遊客可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，也能遮陽躲雨，是一座兼具觀景的多功能候車亭，大幅提升觀光旅遊品質外，許多國內外旅客候車時拍照打卡，更讓大家觀看到瑞芳海天美景。

民政局專門委員陳耀川表示，本市各區里小型基層建設常依地方需求不同而有不同風貌，除了水湳洞候車亭，新山里金石橋下的整地植栽等綠美化工程，亦完成整建，提供給民眾更舒適的環境。