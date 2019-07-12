　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

限時10天必朝聖！台北華山「金牌台灣啤酒AR互動裝置活動」蔡依林6大金句超勵志

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台酒 。（圖／台酒）

▲金牌台灣啤酒今年以「為我們乾一杯」主題出發，進駐台北華山文創園區辦AR裝置展。（圖／金牌台灣啤酒提供，下同）

生活中心／綜合報導

出社會後面臨各種現實壓力，在忙碌的生活中盲目向前，有時後難免迷失自我，被職場消磨掉稜稜角角，初衷變得模糊不輕，「做自己」彷彿變成一件遙不可及的事。台灣市佔率最高的金牌台灣啤酒，本年度再次找來蔡依林作為代言人，以她堅持自我奮鬥20年努力爬到天后地位的態度結合品牌精神，拍攝廣告片掀起網友共鳴迴響。迎接暑假出遊，今年金牌以「為我們乾一杯」主題出發，進駐台北華山文創園區，用前衛十足的科技AR裝置與大人小孩互動，激盪豐富精彩的火花。

今年夏天勇敢邁向與眾不同　做自己就是金牌！ 
在崎嶇不平的現實社會闖蕩，想要拼出亮眼成績很不容易，有些人陷入懷疑自我，有些人迎合世俗價值做份可溫飽的工作，有些人按部就班接受制式的安排。在忙碌與茫然之中，不妨喝杯喝啤酒放鬆，暫別現實生活的勞累沈悶，試著透過自我對話傾聽內心的聲音，或是藉由與志同道合的親友相聚，在聊天談心間發掘自我，更加明瞭未來的方向，下定決心面對挑戰走自己的路！金牌台灣啤酒華山AR互動裝置活動將於即日起7月12日（五）至7月21日（日）限時10天登場，獨特裝置加上最強悍的6大「金」句陪你找回自己，相信人生價值由自己來定義。 

▲台酒 。（圖／台酒）
 
金牌台灣啤酒結合天后蔡依林展現品牌態度
以前不可能的，現在什麼都有可能，為我們乾一杯吧！這次金牌台灣啤酒的廣告片，天后蔡依林不再是以偶像之姿接受尖叫歡呼，而是和在各領域為自己理想奮戰的人站在一起，以自身的經歷及體悟，鼓勵大家聽內心的聲音，勇敢做自己就能讓人生發光發熱。她告訴我們這個世界總是會拋給人很多問號，她曾面臨各界的不看好，也常被質疑「能唱多久？能跳多久？」，但勇敢「突破」是獲得豐碩果實的過程，改變現狀就是起身翻轉任何可能的機會。

▲台酒 。（圖／台酒）

請繼續往下閱讀...

▲限時10天！AR互動裝置活動秀出6大金句，民眾拍完照可分享至臉書。
 
金牌台灣啤酒AR互動裝置活動，邀請各位和Jolin站在一起找到自己，特別擇6款勵志金句提供挑選，按下「立即體驗」後可以跟蔡依林Jolin互動合照，掃描綁定Facebook即可上傳分享，鼓勵更多人勇敢面對挑戰，實現自我理想。

《ETtoday新聞雲》也搶先整理6大金句，默默朗讀一遍都覺得激勵人心，散發著強烈的態度感：「當世界放棄你，也不放棄自己！」、「我要超越我想成為的人！」、「不被看好，我就給他好看！」、「我不讓夢想只是想想而已！」、「我是誰由我自己決定！」、「傾聽內心聲音，活出真實自我！」用驚嘆號回敬世界吧！金牌台灣啤酒AR互動裝置活動，地點位於台北華山光點走廊，限時10天，民眾趁著暑假安排一趟輕旅行，遊走在都市的文創基地，找回做自己的夢想初衷。

ET快訊
2寶媽偷吃！閨蜜吵架怒PO床照「漂亮美女爽嗎」好姊妹撕破臉
宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！臉部轉變超大惹網心疼
她遭蜂螫後「心臟停跳50天」！台大成功換心創紀錄
戳破「正妹徵打字人員」真相！他實測被剝4層皮怒：被騙2000

關鍵字：金牌台灣啤酒,啤酒,蔡依林,華山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞「勁辣雞腿堡」限時買一送一！泰安服務區全新亮相　還有駕駛人膠囊休息區

影／跆拳國手沉淪！魏辰洋遭爆「典當亞運金牌」周轉30萬　拒接當鋪電話搞失蹤

更新／熱翻了！台北飆37.4破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

【廣編】「不酒駕 我行」邁入第3年　號召全民加入宣誓

【瑪法達談星】十二星座07.10～07.16運勢！雙魚抗水逆一路翻身、獅子陷苦情

科展7/22高雄登場　范巽綠：用科學教育增加觀光最有實質內涵

爽停40天！車主跩曝：我車太多忘記取　 「50K」停車費網驚呆：有錢就是任性

中秋連假離島返鄉看過來！　遠東航空7/15釋出3萬機位

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

更新／熱翻了！台北飆37.4破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

【廣編】「不酒駕 我行」邁入第3年　號召全民加入宣誓

【瑪法達談星】十二星座07.10～07.16運勢！雙魚抗水逆一路翻身、獅子陷苦情

科展7/22高雄登場　范巽綠：用科學教育增加觀光最有實質內涵

爽停40天！車主跩曝：我車太多忘記取　 「50K」停車費網驚呆：有錢就是任性

中秋連假離島返鄉看過來！　遠東航空7/15釋出3萬機位

妳的另一半也曾是快槍俠？網友：快到沒記憶

台灣妖怪漫畫串連6間旅店　6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」

狂風襲希臘6死…「厚玻璃變紙巾」猛搖　服務生見密集雷電逃出餐廳

化妝品疑含「致癌石綿」！台鉅稱全外銷　食藥署再抽12產品化驗

更新／熱翻了！台北飆37.4破測站今年最高溫　6縣市橘黃燈警戒

到ATM領錢驚見「2米五爪金龍」！　他乖乖排隊：小弟等著啊

2歲萌妹奶音狂喊「寶貝」：不可以生氣我！　喵無奈回應笑翻網友

短期外資鉅額進出影響新台幣匯率　央行總裁楊金龍提2對策因應

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世指數和來源」

半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

【廣編】「不酒駕 我行」邁入第3年　號召全民加入宣誓

他涼亭輕生...新竹今晚送肉粽！路線曝光「金山街→往竹中方向」生人迴避

生活熱門新聞

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

他嘆借5千…友還4985！真相..

柯P箭在弦上 定調8月宣布參..

胸貼重機女爆紅　素顏老闆認不出

她手機響　速食店讀書女竟要求靜..

南台連10天灌豪雨！一周降雨區..

點蛋餅加蛋！店員聽到全跳針　有..

年收破百！他趁亂提離職後悔了

10台「雷諾F3方程式賽車」0..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

萌弟逛夜市回家先泡腳　一看臉盆..

拖車界女神「吸全場目光」結局神..

她實測4種水煮蛋完美剝殼法　網..

更多熱門

相關新聞

想喝啤酒　自備帆布袋偷一手金牌

日前新北市一名男子口渴想喝啤酒，竟直接拿著帆布袋進入超商，拿了6罐啤酒沒付錢就要離開，店長眼尖看到本來塌陷袋子變鼓脹，懷疑他偷竊，將他攔下報警，警方到場人贓俱獲，他坦承口渴又想吃免錢牢飯，才出此下策，訊後依竊盜罪移送偵辦。

偷3罐啤酒喝下肚　法院罰4.5萬元

蔡依林曬「金曲背後視角」網猜出掌鏡人

骨灰級迷妹翻出整疊「18年前的Jolin」

蔡依林紅到美國！告示牌誇：台灣巨星

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

悲情太空人　國家消失無法回地球

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面