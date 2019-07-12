限時10天必朝聖！台北華山「金牌台灣啤酒AR互動裝置活動」蔡依林6大金句超勵志





▲金牌台灣啤酒今年以「為我們乾一杯」主題出發，進駐台北華山文創園區辦AR裝置展。（圖／金牌台灣啤酒提供，下同）

生活中心／綜合報導

出社會後面臨各種現實壓力，在忙碌的生活中盲目向前，有時後難免迷失自我，被職場消磨掉稜稜角角，初衷變得模糊不輕，「做自己」彷彿變成一件遙不可及的事。台灣市佔率最高的金牌台灣啤酒，本年度再次找來蔡依林作為代言人，以她堅持自我奮鬥20年努力爬到天后地位的態度結合品牌精神，拍攝廣告片掀起網友共鳴迴響。迎接暑假出遊，今年金牌以「為我們乾一杯」主題出發，進駐台北華山文創園區，用前衛十足的科技AR裝置與大人小孩互動，激盪豐富精彩的火花。

今年夏天勇敢邁向與眾不同 做自己就是金牌！

在崎嶇不平的現實社會闖蕩，想要拼出亮眼成績很不容易，有些人陷入懷疑自我，有些人迎合世俗價值做份可溫飽的工作，有些人按部就班接受制式的安排。在忙碌與茫然之中，不妨喝杯喝啤酒放鬆，暫別現實生活的勞累沈悶，試著透過自我對話傾聽內心的聲音，或是藉由與志同道合的親友相聚，在聊天談心間發掘自我，更加明瞭未來的方向，下定決心面對挑戰走自己的路！金牌台灣啤酒華山AR互動裝置活動將於即日起7月12日（五）至7月21日（日）限時10天登場，獨特裝置加上最強悍的6大「金」句陪你找回自己，相信人生價值由自己來定義。







金牌台灣啤酒結合天后蔡依林展現品牌態度

以前不可能的，現在什麼都有可能，為我們乾一杯吧！這次金牌台灣啤酒的廣告片，天后蔡依林不再是以偶像之姿接受尖叫歡呼，而是和在各領域為自己理想奮戰的人站在一起，以自身的經歷及體悟，鼓勵大家聽內心的聲音，勇敢做自己就能讓人生發光發熱。她告訴我們這個世界總是會拋給人很多問號，她曾面臨各界的不看好，也常被質疑「能唱多久？能跳多久？」，但勇敢「突破」是獲得豐碩果實的過程，改變現狀就是起身翻轉任何可能的機會。

請繼續往下閱讀...

▲限時10天！AR互動裝置活動秀出6大金句，民眾拍完照可分享至臉書。



金牌台灣啤酒AR互動裝置活動，邀請各位和Jolin站在一起找到自己，特別擇6款勵志金句提供挑選，按下「立即體驗」後可以跟蔡依林Jolin互動合照，掃描綁定Facebook即可上傳分享，鼓勵更多人勇敢面對挑戰，實現自我理想。

《ETtoday新聞雲》也搶先整理6大金句，默默朗讀一遍都覺得激勵人心，散發著強烈的態度感：「當世界放棄你，也不放棄自己！」、「我要超越我想成為的人！」、「不被看好，我就給他好看！」、「我不讓夢想只是想想而已！」、「我是誰由我自己決定！」、「傾聽內心聲音，活出真實自我！」用驚嘆號回敬世界吧！金牌台灣啤酒AR互動裝置活動，地點位於台北華山光點走廊，限時10天，民眾趁著暑假安排一趟輕旅行，遊走在都市的文創基地，找回做自己的夢想初衷。