影／跆拳國手沉淪！魏辰洋遭爆「典當亞運金牌」周轉30萬　拒接當鋪電話搞失蹤

記者沈繼昌／桃園報導

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當鋪業者稍早指出，在新聞曝光後，魏辰洋疑似不堪輿論壓力，4日二度來電，強調周六（6日）將會出面商討如何處理債務問題。

位於桃園市中壢區的當鋪業者指出，號稱台灣之光的前跆拳道國手魏辰洋，約在2014年某日主動打電話給當舖，說要周轉30萬元，當初曾詢問要用甚麼當擔保，原本魏僅說要用一只普通手錶，後來又改口說自己是亞運國手，曾獲得2010年廣州亞運金牌，想以金牌做擔保。原本業者以為詐騙，後來見本人持金牌出現，業者才終於相信；因為之前從未碰過運動界名人商借周轉，當鋪以幫忙心態同意幫魏辰洋，大方借他30萬元周轉。

▲跆拳道國手魏辰洋（右）遭爆典當金牌、神隱躲債。（圖／資料照）

業者說，此後魏辰洋共有約6、7次以相同理由周轉過，前面5、6次都能正常繳息，但最後一次在去年4月11日間再度以相同理由借款20萬元周轉，但僅繳息3個月就人間蒸發了，當鋪打電話連繫十餘次未接電話，懷疑他將當舖電話設為拒絕往來戶，無法連絡上魏辰洋本人，當即向法院申請債權憑證，再以他去年借錢時立下的本票作為證據。

業者透露，當初純粹是好心幫忙運動名人才借錢給魏辰洋，魏總是說為了做生意才周轉，但去年借錢就搞失蹤，令他很無言，以後也不敢再最類似擔保生意，目前只希望魏能還清本金即可，也不再要求須繳付利息。

業者說，昨天下午，魏曾來電但他未接到，也不想回電詢問，若是魏辰洋真的有誠意解決債務，應該儘速面對才是解決之道。