麥當勞「勁辣雞腿堡」限時買一送一！泰安服務區全新亮相　還有駕駛人膠囊休息區

▲即日起至7/10憑麥當勞簡訊，可至泰安服務區門市領取勁辣雞腿堡買一送一優惠，數量有限。（圖／取自官網）

記者曾婉婷／綜合報導



由高公局委託統一超商經營的「泰安服務區」，經過3個多月來的規劃設計全新亮相，除了有小7及星巴克，更有首次進駐國道的麥當勞、鬍鬚張、四海遊龍、八方雲集等，共有37個品牌。其中，更有多家業者祭出限時優惠，像是麥當勞勁辣雞腿堡、黑咖啡買一送一等。

「泰安服務區」為高公局首例以國道ROT（增建、營運、移轉）招商的服務區，日前已完成第一階段裝修工程，於7/4舉辦開幕同歡活動。其以「山暖花開遊樂園」與「花串音樂館」為主題打造，分為北、南兩站，每月可服務將近3百萬人次。

為塑造更好的用餐休憩環境，統一超商還引進餐飲、咖啡、速食、便利商店、伴手禮等多元類型的品牌櫃位，並運用超商預購資源引進各地名特產，如國道服務區獨家販售的苗栗阿財發粿，以及台中東泉辣椒醬等，共計19個品牌、73種商品。



統一超商指出，泰安服務區也首創引進服務大客車駕駛人的「膠囊休息區」，以及「國道自助餐」提供平價的秤重自助餐，同時還首創「國道親子用餐區」，並為商務旅客首創「觀景台行動辦公室」，提供無線上網及充電服務。

歡慶泰安服務區全新開幕，不少業者推出優惠活動，除了麥當勞勁辣雞腿堡、黑咖啡買一送一外，摩斯漢堡則推出大杯咖啡原價60元，特價50元優惠；而八方雲集則推出每日前150名點購套餐者，贈送豆漿乙杯；以及甘心樂意霜淇淋買一送一，每日限量100名。