寶島時代村寫生比賽報名　總獎金超過18萬元

▲草屯寶島時代村舉辦寫生比賽，獎項十分豐富。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮寶島時代村舉辦寫生比賽，比賽分為國小組、國中組、高中組及社會組，優勝者除能獲得超過18萬元的總獎金，也將贏得價值超過6萬元的酒店豪華住宿券，即日起開放報名參加，比賽時間至8月15日截止，有興趣挑戰的民眾歡迎把握機會。

南投縣地標之一的草屯寶島時代村，為帶動地方觀光產業並留下民眾心中純樸草屯的美好，與南投縣政府教育處一起舉辦「第2屆美麗寶島繪畫寫生比賽」，除了原本寶島時代村提供超過18萬元的獎金，11日寶旺萊6號花園酒店，更加碼贈送總價超過6萬元的住宿券，獎項十分豪華。

國小組至社會組報名費分別為：200、300、500、600元，各組別前三名都能獲得獎金，冠軍獲獎金額則為：社會組3萬元、高中組2萬元、國中組及國小組則是1萬元，且除了前三名，佳作也能獲得最高5000元的獎勵，總獎金超過18萬元。寶旺萊6號花園酒店更在今日特別加碼，提供單房最高價值8800元的豪華住宿券，總價超過6萬元。

寫生地點為寶島時代村內，比賽時間從早上9時開放到下午5時，畫具不限、現場交稿，且參賽者可享免費入村，陪同者最多4位可享100元優待票入村，即日起開放報名參加，8月15日截止，歡迎民眾踴躍報名參加。

報名詳情參閱寶島時代村臉書專頁：www.facebook.com/twtimes/

▲比賽總獎金超過18萬，還加碼贈送總值超過6萬元的豪華酒店住宿券。（圖／寶島時代村提供）