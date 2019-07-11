6旬婦突衝出馬路遭混凝土車輾過　拖出車底身上印有車胎痕當場亡

▲南投縣草屯鎮，10日晚間陳婦行經芬草路三段，穿越馬路而遭混凝土車輾過身亡。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮10日晚間發生一起死亡車禍，64歲陳姓婦人向家人表示要外出找朋友，疑貪圖方便而穿越馬路，遭到混凝土車駕駛迎面撞上，滑行一段距離再被輾過，救護人員獲報趕赴現場，將陳婦拉出車底，但已失去呼吸心跳，上半身還清楚印有輪胎痕，送醫急救後仍不治。警方表示，行人未依規定穿越馬路，須負擔8成肇責，而混凝土車駕駛則依業務過失致死函送法辦。

▲南投縣草屯鎮，10日晚間陳婦行經芬草路三段，穿越馬路而遭混凝土車輾過身亡。

▲陳婦遭混凝土車撞擊後，被前輪輾過卡在車底。

警方調查，陳婦10日晚間向家人表示，要外出走走順便找朋友，8時許行經草屯芬草路三段時，穿越馬路卻遭經過的混凝土車撞擊；根據現場初步研判，因當時正在下雨，斑馬線離車禍地點有段距離，懷疑陳婦貪圖方便，徑自橫越馬路，不巧混凝土車正好經過，駕駛無法閃避突然從右側竄出的陳婦迎面撞上，混凝土車駕駛當時時速約50公里。

陳婦遭撞後，滾了數圈卡在車底，由於天雨路滑，混凝土車煞車後滑行了一段距離才停下，陳婦慘遭前輪輾過、鞋子也噴飛，草屯消防分隊獲報趕赴現場，將陳婦拉出車底，但已無呼吸心跳，緊急施以CPR，並將陳婦送往醫院急救，仍舊回天乏術。

警方表示，行人未依規定穿越馬路，須負8成肇事責任，而該混凝土車駕駛因面對突然竄出的陳婦閃避不及實屬無奈，仍須依業務過失致死函送法辦。至於陳婦穿越馬路的真正原因、事發經過，須進一步調查釐清。