集集警分局宣導暑期青春專案　結合水里玩水節與民同樂

▲集集分局為配合暑期青春專案，結合水里玩水節舉辦宣導活動。（圖／集集警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

集集警察分局為配合暑期青春專案，鼓勵青少年暑假期間走出戶外、預防犯罪情事發生，6日上午結合「水里玩水節」開幕展開宣導活動，與青少年、國小學童及家長交流，推廣「反幫派」、「反吸毒」、反霸凌」、「反暴力」、「反援交」等主題相關保護常識，盼青少年擁有身心健全的暑假。

適逢「水里玩水節」，集集警分局為配合「暑期保護少年－青春專案」，結合水里鄉公所、交通部觀光局、河川局、日管處、玉管處、水里鄉代會、水里消防分隊，於南投縣水里鄉親水公園舉辦宣導活動。

▲集集分局為配合暑期青春專案，結合水里玩水節舉辦宣導活動。



集集警察分局長康健浚表示，青少年是國家的希望，期許透過正當的休閒運動推廣及活動的舉辦，促使青少年遠離不當場所，勿沈迷網咖，共同防制犯罪，預防被害，更期望學生能過個快樂及安全的暑假。



另外，水里鄉公所也藉此推廣水里地區休閒旅遊景點，歡迎青少年來到水里體驗當地的好山好水，景點如玉山公園的壯闊景色，還有二坪山（二坪枝仔冰）、明湖水庫、車埕、水里蛇窯、大觀發電廠、永興吊橋、上安村鵲橋等，以辦活動結合地方觀光，帶動青少年朋友正當休閒育樂活動。

▲水里玩水節從7月6日起至8月11日。