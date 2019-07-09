男友被鎖門外！她屋內哭喊反抗20分鐘…慘遭好友性侵2次

▲張男將小黎鎖在門外後，性侵對方女友得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投一名張姓男子讓女子小美（化名）與其男友小黎（化名）借住，沒想到他和小黎發生紛爭後，竟將對方鎖在門外，性侵小美2次得逞。一、二審法官均以強制性交罪判張男3年4月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，張男2017年9月14日晚間在住家一樓，與小黎因金錢發生爭執，雙方一路吵到15日凌晨；期間，小美因太累而上樓，回到與小黎同睡的床上休息。

沒想到，張男見狀竟跟小黎說要洗澡，將門鎖上不讓對方進屋，直接撲到床上壓制小美，完全不管對方反抗、哭喊「不要」性侵10分鐘得逞；經過不到5分鐘，張男再次拿起保險套性侵小美，事後將對方抱在懷中睡到天亮，讓不堪受辱的小美氣得提告。

▲小美兩度遭到性侵，氣得提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）



張男否認犯行，辯稱當天喝醉甚麼都不記得，但檢方偵訊時又改口，說得到小美同意才發生關係。檢方詢問，「小美跟小黎是男女朋友，且小黎就在你家，為何要跟小美發生關係」，張男竟回，「我不知道如何回答」。

法官審理後認為，張男為逞一己私慾，不顧對方反抗性侵得逞，完全不尊重被害人的身體自主權；此外，張男到案後否認犯行又改口，可見辯詞與事實不符，因此依強制性交罪判張男3年4個月徒刑，全案可上訴。