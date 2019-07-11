國姓老舊農路龜裂掏空　林明溱勘查允儘速發包改善

▲林明溱前往國姓鄉會勘。（圖／翻攝自南投縣府官網）

地方中心／南投報導

南投縣長林明溱10日前往國姓鄉柑林村丶國姓村、長流村、長福村及乾溝村，會勘多處老舊農路、排水溝及擋土牆等改善工程。他實地勘查後表示，基層建設品質攸關縣民生活品質及安全，農路不好就會影響農產運輸，許多農路、排水溝及擋土牆都已年久失修，縣府會儘快籌措經費發包改善。

縣府工務處指出，國姓鄉柑林村清德巷3-9-1號旁道路為村里聯絡道路，路側排水溝溝體斷裂、排水動線不佳，另一側道路縮減段下邊坡也因雨水沖刷，導致路基掏空，急需改善。該工址位處林班地範圍，將協助取得林班地許可後，規劃新作長約200公尺L溝以利排水，並新建集水井1座、新作長10公尺、高度約6公尺擋土牆一座，並重新鋪設PC路面。

中正路二段444號旁排水溝是銜接附近百戶汙排水的主要排水溝渠，溝底斷裂導致阻斷排水功能，產生惡臭影響末段鄰近住戶的生活品質和環境衛生，急需改善，另外，國姓農會前水利灌溉溝沿線是農民前往後方產業道路的必經之路，水流速度極快，有改善必要。縣府將改善444號旁排水溝約25公尺，並加蓋10公尺，水利灌溉溝沿線也會新設高約1.2公尺、長約25公尺護欄。

▲林明溱會勘國姓鄉農路。（圖／翻攝自南投縣府官網）

國姓村竹坑巷產業道路工址的下邊坡路基掏空，需施設擋土牆改善，因工址地權是屬財政部國有財產署，待初步設計書圖面積確定後，向財政部國有財產署提出申請同意，再發包施作擋土牆改善。此外，南竹坑往清德寺道路的擋土牆因高度不足，邊坡逕流水沖刷常造成土石崩落，縣府也會提高擋土牆高度，維護通行安全。

長流村兵仔寮產業道路是農產運輸的重要道路，部分路段PC路面破損嚴重，縣府會先針對長度約200公尺損壞較嚴重的路段重新鋪設PC路面。此外，長福村大長路232號前道路，PC路面龜裂，縣府也會儘快改善。長福村常雙巷28號旁農路因上邊坡野溝沖蝕，導致下邊坡基礎掏空，縣府將施作截水溝、擋土牆及重新鋪設PC路面。

乾溝村5鄰農路目前是礫石路面，難以通行，縣府將施作長約300公尺，寬約2.5公尺的PC路面，讓通行更安全。林明溱也表示，經過乾溝村的投136線是聯絡台中市太平區的主要道路，AC路面老化破損嚴重。縣府已向公路總局爭取生活圈計畫經費，約3千萬元進行路面改善，待計畫核准後即可重新鋪設AC路面，讓運輸更安全。