不讓狼師趴趴走　林燕祝：主張建立預警制度

▲台南市議員林燕祝認為台南市政府應建立預警制度，不讓狼師趴趴走。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於台南有國小孩童在校園內遭受到性侵，台南立委第4選區參選人、台南市議員林燕祝覺得相當沉痛，但更沉痛的原因是這類的性侵事件，總是不斷在全台各地發生，林燕祝對教育部長潘文忠部長說的修法方向相當肯定，但更要關心兒少及教育機關執行力。

林燕祝說，並非只是修法之後，卻沒有完善的落實監督機制，讓父母看到小孩開心到學校讀書，也無法放心。林燕祝表示．台南市長黃偉哲說性平零容忍，但隱藏在校園的狼師時有所聞，這次解聘一位不適任教師，相信還有其他還沒發現的未爆彈。無論狼師在學校內是正職、代理、兼職，甚至於是外聘的社團老師也一樣，希望市府能夠建立預警制度。

林燕祝也主張清查或盤點資料不公開，來作為教育局內部案件的控管，只要經性別平等教育委員會調查屬實，應該要通報全台教育單位，且終身不得聘任為教師。不然不適任教師被這個學校開除，再到下一個學校，這樣孩子的保障誰要來維護？

林燕祝認為，學校應該是孩子們學習的天地，每位教育人員都應要有道德勇氣，而教育主管機關更不是局外人，所以她希望應該建立修法後的配套措施，要更積極主動，讓學校不在有陰暗的角落，讓令人心痛的事不再發生。