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台南狼師案計有26人受害　教育局長鄭新輝向受害學生致歉

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▲台南市驚傳狼師涉嫌侵女學生案，台南市教育局初步調查計有26人受害，教育局長鄭新輝並向受害學生致歉。（圖／記者林悅攝）

▲台南市驚傳狼師涉嫌侵女學生案，台南市教育局初步調查計有26人受害，教育局長鄭新輝並向受害學生致歉。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市驚傳狼師涉嫌侵女學生案，台南市教育局初步調查計有26人受害，並分布在張姓教前後任職的2所國小，台南市教育局、社會局及涉案國小校長，於7月6日下午共同說明調查情形，教育局長鄭新輝並向受害學生致歉。

教育局長鄭新輝指出，今天人本針對台南市某學校老師對學生的性平案開記者會
，此案是源3月26日，當學童家長知悉之後到警察機關去報案，同一時間教育局大概也掌握到，所以局端開始責請學校進行實質調查。

鄭新輝說，台南市對性平法，一直是非常落實在執行，但對這樣一個件，以一個教育主管的立場，他想對於受害的每一個學童，還有家長，他想深深表示歉意。

鄭新輝痛斥該教師對學童伸出狼爪，侵犯幼童身心健康，不僅違反教育人員專業倫理，亦有損教育人員形象，維護學童身心健康是所有教育人員的責任，絕不能容忍教師對學生做出任何傷害。對人本基金會所指本案涉及其他學校和人員的責任，教育局已另案調查，相關人員若有疏失，定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。

鄭新輝說，學校理當提供一個學童免於威脅，能夠身心受保護的場域，可是因為學校或者是老師沒有善盡保護的責任，而使得孩子受到傷害，那他想教育行政單位責無旁貸，應該要致上最大歉意。這樣的事件之後，希望這是最後一件，所以台南市教育行政單位跟校長，接下來會啟動許許多多針對學童的性平的保護，其中其實最重要的就是，怎麼樣讓教育人員有更高的敏感度，能夠破除掉華人的鄉愿，有知悉就該通報。這是第一個。

第二個，那麼應該要教孩子自我保護。因為事實上學童，在性平的落實裡面，他的身體任何一個部分，如果受到不舒服的一種侵害，應該教孩子自我保護，當有這樣的事情發生，就要勇於向家長，甚至向告訴信任的師長，那我們的成人就會依性平法來啟動，所謂「通報」這樣的義務。

鄭新輝表示，其實大家關心這麼長的時間，好像什麼都沒有處理，其實我們行政單位最大的困擾就是沒有資訊來源。他一貫的原則就是不要逃避勇於面對，只有我們去面對，知道哪一些人是行為人依法查處。行政的部分，該性平法去做調查，該免職、該解聘，我們就應該採取必要的手段，所以5月28日，性平調查完成之後，第一時間隔天就立即解聘此一教師，毫不猶豫。當事人有權力去申訴，但是這是一個事實，接下來有關法律的部分、責任，會由司法單位進行追訴，應該跑不掉，所以這個部分，他會尊重檢調調查。

鄭新輝說，對未成年學童，應該受到法律跟行政單位、學校保護，這個是台南市既定立場，就像虐童零容忍，就是要保護孩子，所以不只是性平，對於學童受到的心理的困擾，甚至霸凌，也會有一系列作為，希望台南市的校園真正落實友善校園。

教育局表示，本案在獲悉後該局立即責成校方依法組成調查小組進行調查，5月27日該校性平會調查確認並報該局後，5月28日已立即依教師法第14條規定解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界，調查同時另發現該師平時亦有體罰行徑，也已予以大過處分。

至於調查過程中另有在校或畢業生針對該師提出的舉報案件，教育局均已掌握並啟動全面調查，預計於7月底會完成全案調查報告。針對所指涉的人員也會逐一檢討其行政疏失責任，若有任何包庇或其他違法行為，也會依法追究處理。後續如有違法或擴大調查之必要，也會組調查小組並請政風單位介入，以釐清權責，取諸公信。

▲台南市驚傳狼師涉嫌侵女學生案，台南市教育局初步調查計有26人受害，教育局長鄭新輝並向受害學生致歉。（圖／記者林悅攝）

▲該校校長也說明於3月26 日獲悉本案第一時間即啟動調查，過程中也針對該師教導班級學生全面清查，建立申訴管道，接受學生及校友檢舉。（圖／記者林悅攝）

該校校長也說明於3月26 日獲悉本案第一時間即啟動調查，過程中也針對該師教導班級學生全面清查，建立申訴管道，接受學生及校友檢舉，同時社會局社工資源也協助調查及輔導事宜，並與人本基金會合作進行調查，目前掌握受害人數為26人，其中12人為該師前一間任職學校的學生。學校也對發生此憾事表達歉意，在調查過程中同時針對落實性平法應有之策進作為進行檢討。

為避免再有類此事件發生，教育局已要求各校落實性侵害、性騷擾及性霸凌案例教學，強化學生自我保護及求助管道知能、落實教師通報義務及提升性平事件敏感度，持續強化教師專業倫理及掌握相處分際，並要求學校落實巡堂機制、教室保持通風明亮不得隨意掩蔽門窗、下班或假日到校辦公應落實登記制度，務必讓此不幸事件不再發生。教育局也開放各種管道，提供被害人求助、檢舉指認、輔導支持與心理復健等服務，相關資訊請洽詢教育局專線（06-2959023-愛.救我.救你.愛生）。

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關鍵字：台南,狼師,教育局長,鄭新輝,致歉

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