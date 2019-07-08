性侵追訴時效延長　何俊英：證據新鮮受損，恐影響定罪





▲修法遏止狼師，但也可能會影響定罪率問題。（圖／記者崔至雲攝）

記者吳銘峯／台北報導

人本基金會揭發台南市張姓國小導師涉嫌性侵學生長達20年，受害女性多達逾10人。基金會在揭露當下，要求對性侵犯罪的追訴期修法延長，法務部政務次長陳明堂也表示，會尊重這個意見。但「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英則認為，延長追訴時效恐影響定罪率，要三思而後行。

人本基金會6日召開記者會，踢爆台南市一名外號「大紅帽」的張姓國小導師，涉嫌性侵學生長達20年，受害女性多達逾10人，且還橫跨2所學校，其中還有學校18年前就已知悉張師狼行，但卻從未通報、解聘。事發後震驚社會，基金會隨即就法制面提出建議，要求法務部提案修法，打破現行妨害性自主罪20年追訴期，並訂溯及既往條款，使本案受害學生得以追訴張師罪責。

對於基金會的建議，法務部政務次長陳明堂隨即回應，會尊重修法的建議，但仍需進一步研究。不過「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，應該要三思後行。

何俊英指出，刑事犯罪的證據保全新鮮度越高，越能舉證更清楚，更容易將性侵者定罪；但若時間許久，諸如最後以被害人的日記為證據，那只能是佐證（或間接證據），未必會成罪。所以他認為，時效拖長、時間拖久，證據就容易模糊，法院是不是能把犯罪者定罪，困難度將會提高。

另外何俊英也認為，可以考慮增訂隱匿對兒童性侵者的罪責，但應該限定有義務人，如學校老師、社工人員等特定對象，且不能太過嚴苛。這樣會使社會更有感，不會漠視周遭不幸的事發生而選擇默不吭聲。