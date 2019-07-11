長榮空服罷工衝擊觀光產業！　學者估全台營業損失達92億元

▲長榮空服員罷工17天落幕，為旅行產業帶來極大衝擊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工歷經17 天終於落幕，影響超過27萬名旅客、長榮營收虧損近28億元，同時衝擊旅行產業收入。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，罷工預估影響8萬名來台旅客，推估全台觀光產業的營業損失為長榮40億、旅行社20億、入境業者32億，合計共92億。

長榮航空空服員罷工行動歷經17天落幕，罷工日始末共影響27萬8420人次，長榮營收虧損27.8億元，若與去年同期相比，衰退近18%。黃正聰分析，6月份旅行社衰退2.36%、航空業衰退7.69%，其中長榮營收大幅減少28億，衰退17.41%，華航則小幅成長3.02%，今年1到6月平均則為2.46%，顯示長榮罷工之下，旅客轉移搭乘華航的效果並不明顯。

請繼續往下閱讀...

黃正聰指出，在罷工的大議題之下，旅館業仍有11.12%的成長，原因包含來台旅客持續成長。受罷工影響6月份成長率較5月低，但仍有接近9%的成長、罷工雖然影響觀光客來台，但也有很多國人無法出國而選擇在國內旅遊、政府推動春遊行銷方案，民眾出遊增加及部分民眾減少出國或選擇入住合法旅宿。

黃正聰認為，在觀光客持續成長及罷工延續到7月的前提下，預估7月份上市櫃觀光業的表現將與6月類似，即旅行業與航空業減少，但旅館業持續成長。