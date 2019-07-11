苦瓜「花蓮6號」亞麻油酸含量高　專家掛保證能調節血糖

▲苦瓜花蓮6號含高維生素 C、總膳食纖維等營養。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

花蓮農業改良場育成育苦瓜新品種「花蓮6號」，作物改良課副研究員全中和表示，該品種特色分枝多、生長勢強、果實長橢圓形、果皮綠色，總生育日數約100天至125天，且蘋果酸含量高，口感相當好外，也因含高維生素 C、總膳食纖維等營養，對血糖調解非常有幫助。

花蓮農改場說明，花蓮6號為雜交一代品種，其母本及父本收集自花蓮縣，106年取得品種權，並授權給花蓮向日葵農場運銷合作社生產上市。花蓮6號的品種特性為分枝多、生長勢強、果實長橢圓形、果皮綠色，平均果重202.4公克，果長約21.9公分。

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全中和說，該品種具有優點雌花早開，具早熟性；生長勢強、生育強健、分枝多、結果力強。產量1公頃約可種植800顆，每公頃產量約14公噸，以花蓮壽豐鄉觀自在有機農場來看，種約550顆，每公頃約可採50公噸，採收期若則會接近百公噸。

全中和表示，花蓮6號還有很大的特色是，果肉厚、口感佳、苦味適中、不易裂果，更有高維生素 C、葉酸、總膳食纖維，葉酸外，還有含高量的亞麻油酸，對血糖控制、調節非常有幫助，且蘋果酸含量也高，口感非常好，不管是做成鮮食或沙拉等，都是很好的食材之一。