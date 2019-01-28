「超專業攝手」年收入近900萬　台3線抓超速全靠它

▲台3線108Ｋ得這支測速照相，去年進帳近900萬元，堪稱測速照相王。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台3線苗栗三灣至獅潭段因為彎道曲折、路面又寬敞，一直以來就是重機的天堂，但也因此車禍連連；苗栗縣警察局為了遏止汽、機車超速的現象，特別在台3線沿線，裝設了4支測速照相機，尤其南下108公里處成績最為豐碩，取締近7500件高居第一。

▲台3線108Ｋ這支照相機替國庫進帳不少，連監理機關寄出的罰單，工作人員都包到手軟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警局交通隊副隊長潘春林指出，因為108Ｋ前有一個隧道，隧道一出來就是大下坡，那裡速限只有60公里，往往汽、機車都超過百公里時速通過，不少用路人都未注意超速飆馳而被開單，以超速最低罰款1200元計，該測速照相機去年就進帳將近900萬元罰款。

台3線三灣至獅潭這20多公里的路段，是重機騎士眼中的天堂，不只道路多曲折，更是筆直寬敞；但也因為如此，這路段也車禍頻頻，今年元旦更發生重機騎士自撞身亡事故。

頭份分局局長賴銘助說，為遏止競速歪風，配合交通隊、環保局、監理站執行聯合稽查，更在假日於易肇事路段加強密集機動超速測速勤務，春節連假期間也會加強取締，也呼籲用路人遵守交通規則，保障生命安全。