台3線「丟人哥」再現　榔頭鐮刀一應俱全…網：可開五金行！

▲日前台3線101Ｋ處才有酒醉男朝馬路上丟擲椅子，6日下午又有男子朝重機騎士丟東西，警方7日上午在附近埋伏，果然當場逮捕這名男子。（圖／翻攝自Facebook／台三不定點追焦）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前在台3線101Ｋ處，才有1名邱姓男子趁著酒意，朝馬路上的重機群丟擲椅子，造成重機騎士的恐慌；6日下午4時許，又有1名趙姓車友行經此路段時，被路邊丟擲出來的物品嚇了一大跳，趙男隨即將行車紀錄器轉交給警方，警方7日一早在附近埋伏，果真逮捕到這名徐姓男子，並起出各式各樣得丢擲器具。

▲▼警方7日一早就埋伏在101Ｋ處附近，果然逮捕到徐姓男子，並起出各式各樣的丟擲器具。（圖／翻攝自Facebook／台三不定點追焦）

這名趙姓車友6日下午4時許，行經101Ｋ處，遠遠就看見徐男意圖不軌，果真靠近時就丟出一塊類似磚頭的物品，讓他嚇了一大跳；並ＰＯ網告知同好此事，車友們紛紛留言回應「犯案工具也太多吧」、「可以開五金行了」、「是無差別殺人嗎？」

警方表示，6日下午、7日早上都有不同人來報案說有不明人士朝機車丟東西，警方不敢大意，隨即派人埋伏在此路段，果真在11時45分時發現徐男，並於101K下方山坡順利將其逮捕。也起出大批丟擲器具，有鐮刀、榔頭、扁鑽等等，令警方瞠目結舌。全案也依公共危險移送苗栗地檢署偵辦。