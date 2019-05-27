簡直殺人！重機吵到「三灣落羽松」攤商　他拿木椅飛砸騎士險奪命　　　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣台3線101K「三灣落羽松」入口處，26日下午4時許，1名邱姓民眾不滿路過重機發出巨大引擎聲，憤而持木椅砸向車道事件，整個過程被重機拍下PO網，民眾紛紛表示非常危險，所幸重機騎士並未遭受到傷害，警方也將對砸椅子的邱男開罰。

▲整群呼嘯而過的重機行經台3線101K處時，因為發出的噪音太大聲，引起對面民眾不悅（左圈紅衣男子），憤而砸椅子（右圈）洩憤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大河派出所所長林振民表示，這名邱姓男子（50歲），是在知名景點「三灣落羽松」路口處擺攤營業；而這條台3線也是重機騎士的天堂，邱男在幾杯黃湯下肚後，突然對呼嘯而過的重機所發出的噪音惹惱，憤而從門口丟了一張小學生坐的木椅到對面車道，幸好機車騎士反應快，沒有造成意外。

▲重機騎士攝影機清楚拍到邱男丟出來的木椅，就倒在騎士的後方，所幸沒造成傷害。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林振民說，警方依網路的影片找到邱男，邱男供稱自己心情不佳，又酒後失態才會做出這件事，不過酒醒後非常後悔；不過警方還是以道路管理處罰條例來開單告發，另還有無涉及公共危險，也將通知雙方到案說明，以釐清詳細案情。

【出版時間15：29】



【更新時間16：14】

