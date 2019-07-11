台南市登革熱防治　出動空拍機巡查孳生源！

▲台南市衛生局出動空拍機，拍到民眾屋頂貯水桶蓋已經掉落，可能成為孳生源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱病例疫情尚未解除，7月10日新增2例本土登革熱病例，為南區大恩里40多歲女性及安南區理想里60多歲男性，這2例11日進行化學防治，衛生局並出動空拍機高空巡查孳生源，陸空防疫同步進行。

衛生局指出，南區個案平時活動地以住家及工作地（東區大同里）為主；安南區個案活動地則以住家及工作地（中西區）為主，其工作地與中西區開山里距離很近。疫情將持續監控加強防治至解除日為8月9日，疫情未解除時民眾要注意防治登革熱的重點就是孳生源清除。

衛生局提醒，近期台南地區仍持續有降雨情形，容易被民眾疏忽的地下室、空屋、天井、菜市場、菜園、樹洞、低窪處等的積水未退，惟有清除積水處（容器）才能杜絶病媒蚊孳生。針對本次本土登革熱疫情，登革熱防治中心防疫團隊，擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，以避免疫情擴散。市府防疫團隊派出監測人員持續執行登革熱化學防治作業，擴大疫調及孳清，中西區區公所動員各里防疫志工深入社區做巡、倒、清、刷。

民眾如拒絶配合巡查人員進入戶內檢查及相關防治措施者，將依傳染病防治法第36、70條規定，處新台幣3000～15000元。另經防疫人員查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新台幣3000～15000元，並無改善期，請市民不可輕忽。

登革熱防治中心籲請民眾整理家園，立即「巡、倒、清、刷」，就是孳清丶孳清再孳清的清除積水容器（處），且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，為徹底揪出隱性孳生源，請民眾特別留意病媒蚊隱藏處如市場、活動中心、民宅、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，尤其是地下室、還有工地，因為常容易滲水也會雨後積水形成孳生源的溫床，民眾每週應做環境巡查、主動清除積水容器及積水處，以免養病媒蚊為患，才能避免因容器積水導致孳生病媒蚊。